Krize na Blízkém východě: Izrael provedl útok na Írán. Byly zaznamenány výbuchy poblíž Isfahánu

19. 4. 2024

Foto : Íránská televize sděluje informace o izraelském útoku

- Američtí představitelé sdělují, že byla provedena vojenská operace, aniž by uvedli další podrobnosti; íránská státní média uvádějí, že byla ostřelována protivzdušná obrana a v některých oblastech byl uzavřen vzdušný prostor

Íránské sdělovací prostředky informují o tom, že podle amerických představitelů došlo v pátek brzy ráno k izraelskému útoku na Írán. Poblíž města Isfahán byly hlášeny výbuchy.

Američtí představitelé potvrdili, že Izrael provedl vojenské operace proti Íránu, ale tyto operace nepopsali



Uvedli, že Izrael ve čtvrtek varoval Bidenovu administrativu, že úder přijde v příštích 24 až 48 hodinách.



Podle CNN Izraelci ujistili své americké protějšky, že íránská jaderná zařízení nebudou cílem útoku.



Íránská státní média potvrdila pouze to, že protivzdušná obrana zahájila palbu na bezpilotní letouny v provincii Isfahán a sundala je.



Objevily se také íránské zprávy o činnosti protivzdušné obrany v okolí Tabrízu.



- MAAEsděluje, že íránské jaderné objekty nebyly poškozeny



Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) podle agentury Reuters uvedla, že na íránských jaderných zařízeních nedošlo k žádným škodám.



Ve svém příspěvku na Twitteru agentura uvedla, že situaci nadále velmi pozorně sleduje, a vyzvala všechny strany ke krajní zdrženlivosti a zdůraznila, že "jaderná zařízení by nikdy neměla být cílem vojenských konfliktů".



V oblasti Isfahánu, místa spojeného s jaderným programem země, byly slyšet výbuchy.



Již dříve íránská státní televize označila všechny atomové objekty v oblasti za "zcela bezpečné".



Generál Siavoš Mihandoost, místní armádní velitel, rovněž uvedl, že incident nezpůsobil v okolí Isfahánu "žádné škody".



V Isfahánu se nacházejí místa spojená s íránským jaderným programem, včetně podzemního závodu na obohacování uranu Natanz.



Íránský jaderný program od krachu atomové dohody se světovými mocnostmi rychle pokročil k výrobě obohaceného uranu na úrovni téměř vhodné pro výrobu zbraní.



Dohoda se zhroutila poté, co od ní v roce 2018 tehdejší prezident Donald Trump odstoupil.



Írán trvá na tom, že jeho program slouží k mírovým účelům, ale západní země a Mezinárodní agentura pro atomovou energii tvrdí, že Teherán do roku 2003 provozoval tajný vojenský zbrojní program.



- Letiště v Teheránu, Šírázu a Isfahánu byla uzavřena a lety ze západní poloviny Íránu byly odbaveny, uvedl web pro sledování letů FlightRadar24.



Místní varování pro letce naznačovala, že vzdušný prostor mohl být uzavřen. V osm hodin ráno místního času některá letiště omezení zrušila, informovala místní íránská média. Přestože společnost FlyDubai se sídlem ve Spojených arabských emirátech v pátek zrušila všechny lety do íránského hlavního města.



- Izraelský zpravodajský kanál N12 informoval, že Izrael zasáhl také cíle v Iráku a Sýrii a v obou těchto zemích byly hlášeny výbuchy.



Vnitřní íránské lety byly zrušeny, cestující na teheránském letišti Imáma Chomejního byli vyzváni, aby opustili budovu, a detonace byly hlášeny také na obloze nad Tabrízem.



- Íránská organizace pro civilní letectví oznámila, že omezení letů na několika letištích byla zrušena, uvedla polooficiální íránská tisková agentura Tasnim.



Předtím Írán uvedl, že pozastavil lety nad některými městy. Tisková agentura Mehr uvedla, že "byly pozastaveny lety do Teheránu, Isfahánu a Šírázu a na letiště na západě, severozápadě a jihozápadě".



- Navzdory stále koordinovanějšímu íránskému popírání se zdá, že různé informace týkající se toho, co se stalo přinejmenším v okolí Isfahánu, mají některé shodné rysy.



Očití svědci na městském letišti popisují, že slyšeli tři výbuchy, zatímco první tvrzení íránské státní televize popisovala tři bezpilotní letouny pozorované na obloze nad Isfahánem v pátečních časných hodinách, které byly podle ní zničeny.



Je třeba rovněž připomenout, že počátkem loňského roku Írán obvinil Izrael z útoku na zařízení na výrobu dronů v Isfahánu.



Deník New York Times rovněž uvádí, že hovořil se dvěma izraelskými představiteli obrany a třemi íránskými představiteli, kteří zřejmě potvrdili úder na leteckou základnu poblíž města, ačkoli oficiálně platí "no comment line" ze strany izraelské armády a úřadu izraelského premiéra.



- Íránské státní sdělovací prostředky informovaly, že baterie protivzdušné obrany byly aktivovány po zprávách o explozích v blízkosti hlavní letecké základny poblíž města Isfahán, a později dodaly, že v provincii byly sestřeleny bezpilotní letouny.



V Isfahánu se nacházejí místa spojená s íránským jaderným programem, včetně podzemního závodu na obohacování uranu Natanz. Státní televize označila všechna místa v oblasti za "zcela bezpečná".



Na letecké základně poblíž Isfahánu je již dlouho umístěna íránská flotila letounů F-14 Tomcat americké výroby, které byly zakoupeny před islámskou revolucí v roce 1979.



Dubajské letecké společnosti Emirates a FlyDubai začaly kolem půl páté ráno místního času odklánět své lety kolem západního Íránu. Neposkytli žádné vysvětlení, ačkoli místní varování pro letce naznačovala, že vzdušný prostor mohl být uzavřen. Írán později oznámil, že pozastavil lety nad některými městy.



Napětí v celém regionu zůstává vysoké poté, co Írán v sobotu vypustil stovky bezpilotních letounů a také řízené střely na Izrael, což byl vůbec první přímý útok Islámské republiky na židovský stát v reakci na útok na íránskou diplomatickou budovu v syrském hlavním městě Damašku z 1. dubna, při kterém zahynul vysoký představitel íránských Islámských revolučních gard a osm dalších důstojníků.





Ve čtvrtek íránský ministr zahraničí pro televizi CNN uvedl, že pokud se Izrael rozhodne pro odvetu, bude reakce Teheránu okamžitá. "Pokud se izraelský režim opět dopustí velké chyby, naše odpověď bude rozhodná, definitivní a pro ně politováníhodná," řekl Hosejn Amir-Abdollahian.







