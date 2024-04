Izrael chce zažehnout válku s Íránem. Zastaví ho Biden?

16. 4. 2024 / Daniel Veselý

Izraelský útok na íránský konzulát v Damašku, kde bylo usmrceno několik íránských vojenských představitelů včetně dvou generálů, představoval flagrantní porušení mezinárodního práva, konkrétně Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Tel Aviv moc dobře věděl, že tento bezprecedentní úder na de facto íránskou půdu vyvolá íránskou odvetu. Podle bývalého izraelského premiéra Ehuda Baraka Benjamin Netanjahu už před lety dychtil po útoku na íránská jaderná zařízení. Analytik Trita Parsi uvádí, že Netanjahu chce na Írán zaútočit už více než 20 let, přičemž “Bibi” usiloval o to, aby se do jeho riskantní hry zapojili i američtí prezidenti. Íránská odveta proti Izraeli mu konečně poskytla vymodlený casus belli.