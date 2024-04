Británie: Dolni sněmovna odhlasovala zákaz kouření pro teenagery, avšak mnoho (šílených) konzervativních poslanců hlasovalo proti

17. 4. 2024

čas čtení 3 minuty



Dolní sněmovna odhlasovala poměrem 383 ku 67 hlasům plán konzervativního premiéra Rishiho Sunaka, podle něhož si každý, kdo se narodil v roce 2009 nebo později, už nikdy nebude smět ve Velké Británii koupit tabákové výrobky.



Legislativu, která fakticky zakázuje kouření od dnešních patnáctiletých pro celé budoucí generace tím, že se každoročně má zvyšovat zákonná věková hranice, považují premiérovi spojenci za klíčovou součást jeho politického odkazu.

Nicméně výsledek, kdy 57 konzervativních poslanců hlasovalo proti tomuto plánu, podtrhl hloubku rozkolu ve straně i v otázce Sunakovy stěžejní politiky.

Dolní sněmovna odhlasovala poměrem 383 ku 67 hlasům plán konzervativního premiéra Rishiho Sunaka, podle něhož si každý, kdo se narodil v roce 2009 nebo později, už nikdy nebude smět ve Velké Británii koupit tabákové výrobky.Nicméně výsledek, kdy 57 konzervativních poslanců hlasovalo proti tomuto plánu, podtrhl hloubku rozkolu ve straně i v otázce Sunakovy stěžejní politiky.



Labouristé se za plán, který byl představen na říjnové stranické konferenci toryů, postavili a zajistili, že projde Dolní sněmovnou. Více než 100 konzervativních poslanců se zdrželo hlasování, ačkoli někteří z nich v Dolní sněmovně chyběli z důvodů, které s hlasováním nesouvisely.



Proti návrhu zákona vystoupilo několik konzervativních poslanců , kteří mají vazby na vapingový průmysl.



Legislativa vaping nezakáže, ale zavede větší omezení, zejména pokud jde o marketing vapingu zaměřený na mladé lidi.



Plán na zákaz kouření je vytvořen podle vzoru návrhů na Novém Zélandu, které byly na začátku letošního roku, ještě než vstoupily v platnost, zrušeny novou pravicovou vládou ve Wellingtonu.



Vysoce postavení konzervativci, včetně Sajida Javida, bývalého ministra zdravotnictví, a Steva Brinea, předsedy výboru pro zdravotnictví, se vyslovili pro tuto legislativu a uvedli, že uleví tlaku na zdravotnictví a zbaví budoucí generace závislosti na kouření. Průzkum veřejného mínění, který v úterý zveřejnila společnost Savanta, naznačil, že 64 % voličů Konzervativní strany je pro tento plán.





Deník Guardian tento týden odhalil, že tabákové firmy lobbovaly u politiků, aby se postavili proti této legislativě.





"Vzhledem k tomu, co víme, je samozřejmě správné chránit budoucí generace před touto drogou a závislostí. Svoboda od bolesti, nemocí a nerovnosti je jednou z největších svobod, které existují," řekl Javid.

0

379

Victoria Atkinsová, ministryně zdravotnictví, řekla před hlasováním v Dolní sněmovně, že "v závislosti není žádná svoboda". "Nikotin okrádá lidi o svobodu volby," řekla. "Drtivá většina kuřáků začíná kouřit v mládí a tři čtvrtiny z nich tvrdí, že kdyby mohli vrátit čas, nezačali by."Labouristé využili argumenty oponentů z řad toryů k zesměšnění vlády a poukázali na vazby bývalých konzervativních ministrů na tabákové společnosti.Deborah Arnottová, výkonná ředitelka organizace Action on Smoking and Health (ASH), po hlasování řekla: "Parlament dnes zahájil proces odsunu kouření na 'smetiště dějin'."Je to však pouze první krok, návrh zákona nyní musí projít výborem a dalším hlasováním, než projde stejným procesem ve Sněmovně lordů. Přijetí zákona by mělo být urychleno, aby se dostal do sbírky zákonů ještě před parlamentními volbami."