Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Jordánsko pomohly Izraeli odrazit íránský útok

17. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

Z více než 300 raket a dronů, které Írán vypálil na Izrael, jich jen několik dopadlo na území židovského státu a způsobilo menší škody. Úspěch při jejich ničení zajistil nejen izraelský systém Iron Dome, ale také pomoc poskytnutá Spojenými státy a řadou arabských zemí. Americká, britská, francouzská a jordánská vojenská letadla hrála klíčovou roli v boji proti dronům a Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty poskytly důvěrné zpravodajské informace. Z více než 300 raket a dronů, které Írán vypálil na Izrael, jich jen několik dopadlo na území židovského státu a způsobilo menší škody. Úspěch při jejich ničení zajistil nejen izraelský systém Iron Dome, ale také pomoc poskytnutá Spojenými státy a řadou arabských zemí. Americká, britská, francouzská a jordánská vojenská letadla hrála klíčovou roli v boji proti dronům a Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty poskytly důvěrné zpravodajské informace.

Podle izraelských zdrojů Írán odpálil více než 170 bezpilotních letounů vybavených výbušninami, asi 120 balistických raket a asi 30 střel s plochou dráhou letu. Mnohé z nich se však nedostaly ani na území Izraele.

Vojenská spolupráce mezi Spojenými státy, Izraelem a řadou arabských zemí začala v březnu 2022, kdy se z iniciativy Pentagonu jejich zástupci sešli v Egyptě, aby diskutovali o rostoucí hrozbě ze strany Íránu a způsobech, jak čelit jeho raketám a dronům. Následně se začala rozvíjet spolupráce mezi Izraelem a arabskými zeměmi, zprostředkovaná Spojenými státy, v otázce protivzdušné obrany, a to navzdory skutečnosti, že Saúdská Arábie na rozdíl od Spojených arabských emirátů a Bahrajnu dosud nenavázala diplomatické vztahy s Izraelem. Podle saúdských a egyptských představitelů, když Teherán slíbil, že odpoví na izraelský raketový útok na íránský konzulát v Damašku, Spojené státy začaly naléhat na arabské země, aby sdílely informace o íránských plánech a pomohly útok odrazit. Zpočátku byly obezřetné, protože se obávaly, že pomoc Izraeli by je mohla zatáhnout přímo do konfliktu. Po dalších rozhovorech s Washingtonem se Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty dohodly na důvěrném sdílení zpravodajských informací a Jordánsko uvedlo, že umožní americkým a dalším bojovým letounům vstup do svého vzdušného prostoru a použije své vlastní letectvo k zastavení íránských raket a dronů.

Dva dny před útokem íránští představitelé informovali Saúdskou Arábii a další státy Perského zálivu o útocích na Izrael, aby mohly zajistit bezpečnost svého vzdušného prostoru. Tyto informace byly předány Spojeným státům, což umožnilo Washingtonu a Izraeli se připravit.

Podle vysoce postaveného izraelského představitele Bílý dům nařídil Pentagonu, aby v regionu rozmístil prostředky letecké a protiraketové obrany a ujal se vedení v koordinaci obranných opatření mezi Izraelem a arabskými vládami. "Výzvou bylo sjednotit všechny tyto země kolem (regionálně izolovaného) Izraele," řekl tento činitel. "Byla to diplomatická záležitost."

Arabské země nabídly pomoc při obraně proti íránskému útoku, protože viděly, že když zůstanou ve stínu, mohly by těžit ze spolupráce s USA a Izraelem, říká Yasmin Farooková, hostující členka Carnegie Endowment for International Peace.

Íránské rakety a bezpilotní letouny byly sledovány radary v zemích Perského zálivu napojených na americké operační středisko v Kataru. To předávalo informace stíhačkám několika zemí ve vzdušném prostoru nad Jordánskem a dalšími zeměmi, stejně jako válečným lodím na moři a bateriím protiraketové obrany v Izraeli.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0