ANO jednou provždy pro tuto chvíli říká NE

15. 4. 2024 / Boris Cvek

Nedělní Otázky V. Moravce přinesly čerstvá data o preferencích politických formací. A snad i úlevu. ANO už nemá téměř 40 procent, ale zase „jen“ 34,5. Je to skutečně úleva? Možná za rok budeme jako úlevu vnímat zprávy o tom, že má už „jen“ 40 procent. Pak už je to docela nuda: ODS 16, piráti 10,5, SPD 8, STAN 6,5, TOP09 4,5, socialisté 3, komunisté 3, lidovci 3. Musí se uznat, že vládní strany se celkem drží svého. Skutečné drama přinesl pořad v jiné souvislosti.

Hosty byli ministr Jurečka, poslankyně Schillerová a staronový předák odborů Středula. Prvním tématem diskuse byl íránský útok na Izrael, k němuž nemohl nikdo z diskutujících nic kompetentního říci. Mnohem zajímavější byla debata o důchodové reformě. Bombu odpálila paní Schillerová, která jednou provždy pro tuto chvíli vyloučila za celé Hnutí ANO jakékoli zvýšení odchodu do důchodů. K tomu se pochopitelně přidal také odborář Středula.

Naopak pan ministr byl zjevně bezradný a překvapený. Kromě telegrafického chválení vlády za prakticky všechno, co udělala (připomeňme, že ten pán mluví za 3 procenta voličů, což se od posledních sněmovních voleb prakticky nemění), neměl žádnou odpověď na argumenty, se kterými přišla paní poslankyně. Shodli se spolu na podpoře porodnosti, to je třeba zdůraznit. Ministr současnou velmi nízkou porodnost vysvětloval tím, že se kdysi narodilo prostě málo žen. Tak jich nemůže více rodit. Mantrou porodnosti neotřese v české politice prostě nic. Ani realita. Ani odborné analýzy a výpočty.

Jaké ovšem byly argumenty paní Schillerové? Na jedné straně odmítla, že by zástupci ANO na hradních jednáních o důchodové reformě, tedy ona a pan Havlíček, kdy souhlasili s tím, že se má zvýšit věk odchodu do důchodu. Na druhé straně to byl právě jejich šéf Babiš, nikoli oni, kdo se (po návratu z dovolené) rozhodl popřít oficiální zprávy o dosaženém jednotném postoji. Babiš přitom v minulosti, jak jsme mohli v pořadu vidět na záznamech z jeho vyjádření, mnohokrát zvyšování věku odchodu do důchodu připouštěl. A je naprosto logické si myslet, že jen zneužívá opoziční role.

Ale Schillerová přece jen měla tři argumenty: 1. není pravda, že důchodci pouze z ekonomiky berou, ale také do ní přinášejí svou spotřebou, což je třeba započítat do bilance, jako se to prý udělalo v případě uprchlíků z Ukrajiny (bohužel je tu cítit podtón tvrzení, že současná vláda má raději „cizí“ uprchlíky než „naše“ důchodce), 2. naše výdaje na důchody budou i v případě nejhorší krize, kdy odejde do důchodu generace Husákových dětí, pořád jen kolem 12 procent HDP, což je srovnatelné s tím, co dává prý Rakousko dnes (kéž bychom byli Rakousko už dnes!), 3. lidé v ČR se dožívají ve zdraví průměrně jen asi 61 let, takže jak asi budou moci pracovat, když budou nemocní (argument běžně známý a běžně ignorovaný, podle mě ovšem velmi silný).

„Argumentem“ pana ministra byla řečnická otázka, zda by paní poslankyně chtěla být ministrem financí v roce 2050, na což ona reagovala rozpačitým úsměvem a tvrzením, že to se nestane. Pan Středula do toho přinesl argumenty nejistotou, co všechno se může za 30 let stát, z čehož vyplynulo takové velké prázdné nic. Nicméně je pochopitelné, že se mu stanovisko paní Schillerové líbilo. Schillerová dokonce zmínila, že pokud současná vláda prosadí svou důchodovou reformu, ANO, pokud se dostane k moci, ji zase zruší.

Trvání mnoha odborníků na tom, že v tomto tématu je třeba dosáhnout shody mezi opozicí a koalicí, je určitě moudré, ale narazilo na realitu. Nyní je jasné, že shoda možná není. Není vlastně možná ani debata. Třeba to souvisí s volbami. Třeba to souvisí s tím, co dnes na Seznamu píše pan Havránek: tento stát nemá pořádné analýzy pro své projekty, dokonce ani pro velmi nákladný projekt stavění tratí pro rychlovlaky. Podle něj jedinou skutečnou cost-benefit analýzou tohoto biliónového projektu je, podržte se, diplomová práce, která ukazuje, podržte se znovu, že společenská návratnost je mínus 24 procent. To se máme, co? Je zajímavé, že se pan ministr Kupka se o tomhle ve svém nezlomné, veřejně jako kolovrátek omílané víře, že rychlovlaky brzy budou, ani slovem nezmínil, natož aby zjednal nápravu. Můžeme těmto lidem vůbec něco věřit? Nejsou na tom pan Jurečka a paní Schillerová podobně?

Komentář pana Havránka na Seznamu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nazory-komentare-komentar-rychlovlaky-v-cesku-skonci-to-hur-nez-kanal-dunaj-odra-labe-249751





Pozn. JČ: Jak je možné, že nikdo, ale nikdo v této vládě, se vůbec nezabývá dramatickými změnami, které v zaměstnanosti občanů do několika málo let přinese umělá inteligence? Proč se na to Moravec nikdy nezeptá? Žije ČR v zaseknutých sedmdesátkách?

Beno Trávníček Brodský, Robotismus



"Apokalypsa" umělé inteligence by mohla v Británii připravit o práci téměř 8 milionů lidí (v ČR by to bylo 1,3 milionu ztracených pracovních příležitostí)



