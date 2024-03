"Apokalypsa" umělé inteligence by mohla v Británii připravit o práci téměř 8 milionů lidí

27. 3. 2024

Děleno šesti (Británie 60 milionů obyvatel, Česko 10 milionů) v Česku by to bylo 1,3 milionů ztracených pracovních příležitostí

Podle think-tanku IPPR jsou umělou inteligencí nejvíce ohroženy ženy, mladší pracovníci a hůře placení zaměstnanci.



Podle zprávy, která varuje, že automatizace nejvíce ohrožuje ženy, pracovníky na nižších místech a osoby s nižšími platy, by v důsledku "apokalypsy pracovních míst" mohlo zaniknout téměř 8 milionů pracovních míst ve Velké Británii.



Thinktank varoval, že stále více společností zavádí generativní technologie umělé inteligence - které dokáží číst a vytvářet text, data a softwarový kód - k automatizaci každodenních pracovních úkolů.



Zpráva uvedla, že tato první vlna zavádění umělé inteligence již ohrožuje pracovní místa, protože tuto technologii zavádí stále více společností. Druhá vlna by však v souvislosti s rychlým pokrokem v oblasti AI mohla vést k automatizaci dalších pracovních míst.



Na základě analýzy 22 000 úkolů v ekonomice, které pokrývají všechny typy pracovních míst, IPPR uvedl, že 11 % úkolů, které v současnosti vykonávají pracovníci, je ohroženo. Tento podíl by se však mohl v druhé vlně zvýšit na 59 % úkolů, protože se vyvíjejí technologie, které zvládají stále složitější procesy.



Zpráva uvedla, že rutinní kognitivní úkoly - včetně správy databází, plánování a inventarizace - jsou již ohroženy a mohou vytlačit základní pracovní místa a pracovní místa na částečný úvazek v oblasti sekretářských prací, administrativy a služeb zákazníkům.



Druhá vlna zavádění umělé inteligence by však mohla mít dopad na nerutinní úkoly zahrnující tvorbu databází, psaní novinářských článků a grafický design, což by se dotklo stále lépe vydělávajících pracovních míst.



Výrazně více by byly postiženy ženy, protože "s větší pravděpodobností pracují v nejvíce exponovaných profesích, jako jsou sekretářské a administrativní profese", uvedl IPPR.



Zpráva uvádí, že v nejhorším případě druhé vlny umělé inteligence by mohlo být zrušeno 7,9 milionu pracovních míst, přičemž jakýkoli přínos pro ekonomiku plynoucí ze zvýšení produktivity by byl do tří až pěti let anulován nulovým růstem HDP.





V nejlepším případě plného rozšíření pracovní síly pomocí generativní umělé inteligence by nedošlo ke ztrátě žádných pracovních míst, zatímco velikost ekonomiky by se mohla zvýšit o 4 %, tedy přibližně o 92 miliard liber ročně.

"Technologie však není osud a apokalypsa pracovních míst není nevyhnutelná - vláda, zaměstnavatelé a odbory mají nyní příležitost učinit zásadní koncepční rozhodnutí, která zajistí, že tuto novou technologii budeme dobře řídit. Pokud nebudou jednat brzy, může být pozdě."







Zdroj v angličtině ZDE

