Tupá strategie růstu spotřeby fosilních plynů v Evropě urychluje klimatickou krizi

27. 3. 2024

čas čtení 4 minuty



Studie dokazuje, že navzdory slibům dekarbonizace mají pouhá 2 % plynové kapacity kontinentu plánované datum vyřazení z provozu

Aktivisté varují, že tupé rozšiřování používání fosilního plynu v Evropě urychluje klimatický kolaps a zvyšuje závislost na nepřátelských režimech.



Podle analýzy skupiny Beyond Fossil Fuels, která se věnuje kampani, mají jen čtyři evropské plynové elektrárny plánované zrušení a nové projekty zvýší kapacitu výroby elektřiny z plynu na kontinentu o 27 %.



Vlády musí plynárenskému průmyslu vyslat jasný signál, že jeho dny jsou sečteny, uvedl Alexandru Mustață, člen kampaně Beyond Fossil Fuels. "Podkopává to naši bezpečnost, vystavuje nás nestálým cenám elektřiny a toxickým emisím a zvyšuje riziko uvízlých aktiv."



Organizátoři kampaně použili údaje z Global Energy Monitor k zmapování plynových elektráren v Evropě a zjistili, že plánované datum vyřazení z provozu bylo stanoveno pouze pro 2 % kapacity na kontinentu.



Analýza zjistila, že Itálie, Velká Británie a Německo mají největší plánovanou a instalovanou kapacitu na výrobu elektřiny z fosilního plynu - paliva, které je sice čistší než uhlí, ale při jeho těžbě a spalování se do ovzduší stále dostávají škodliviny, které ohrožují planetu. Tyto tři země se na loňském setkání ministrů pro klima a energetiku zemí G7 dohodly, že do roku 2035 "zcela nebo převážně" dekarbonizují svá energetická odvětví.



Přestože asi třetina plánovaných elektráren slouží také k výrobě tepla, které je obtížnější zajistit čistěji než elektřinu, zbytek projektů je určen pouze pro výrobu elektřiny nebo není specifikován.



Beatrice Petrovičová, analytička klimatického thinktanku Ember, uvedla, že její modelování cest energetického přechodu ukázalo, že fosilní plyn bude hrát v evropském mixu výroby energie "stále menší roli".



Dodala, že Evropa potřebuje jasný politický směr, aby mohla zavádět řešení potřebným tempem. "Investice do obnovitelných zdrojů energie, sítí a čisté flexibility jsou dnes dobré nejen pro zmírnění nebezpečného nárůstu teplot, ale také sníží účty spotřebitelů a omezí riziko prudkého nárůstu cen spojeného s nestabilním globálním trhem s plynem."



Evropské vlády spěchají s budováním infrastruktury pro fosilní plyn od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a způsobilo prudký nárůst cen plynu, i když na globální scéně prosazují postupný odklon od fosilních paliv. Probíhající a plánované projekty sahají od terminálů pro příjem lodí se zkapalněným zemním plynem přes plynovody pro přečerpávání plynu napříč kontinentem až po elektrárny na jeho spalování.



Dr. Chris Bataille, autor poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) o řešení klimatických problémů, který působí jako výzkumný pracovník Centra pro globální energetickou politiku na Kolumbijské univerzitě, uvedl, že podle jeho názoru by nové plynové elektrárny mohly hrát určitou roli v dekarbonizovaném energetickém systému, "ale do roku 2035-40 směřujete k bodu, kdy budete tuto flotilu udržovat jen v nouzových situacích".



IPCC v roce 2022 zjistil, že emise z plánované a existující "neomezené" infrastruktury pro fosilní paliva stačí k tomu, aby byl překročen uhlíkový rozpočet pro 1,5C. Ropný a plynárenský průmysl prosazuje technologie zachycování a ukládání uhlíku (CCS) jako způsob, jak prodloužit životnost svých aktiv namísto jejich nahrazení čistšími zdroji energie.



Odborníci však považují zachycování uhlíku za slibný způsob, jak vyčistit některá špinavá průmyslová odvětví, například výrobu cementu, ale jsou skeptičtí, pokud jde o jeho užitečnou úlohu při výrobě elektřiny - dokonce i jako doplněk k obnovitelné energii v době, kdy nesvítí slunce a nefouká vítr.



Dodatečné kapitálové náklady na zachycování uhlíku z plynových elektráren jsou tak vysoké, že "aby se to vyplatilo, museli byste je provozovat neustále", řekl Bataille. "Nemůžete ji použít jako následnou jednotku k vyrovnání větrné a solární energie."



Dodal, že by sice "mohlo být legitimní" používat fosilní plyn se zachytáváním uhlíku v místech, kde nejsou žádné alternativní zdroje čisté a pevné energie, ale pokrok v technologii baterií tuto možnost snižuje.





"Důvody pro využití fosilního CCS v energetice jsou stále menší a menší."







Zdroj v angličtině ZDE

