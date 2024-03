Gaza: 12 lidí se utopilo při úsilí vylovit záchranné balíky z moře

28. 3. 2024

Reportér, Channel 4 News, středa 27. března 2024, 19 hodin: I po šesti měsících sledování hrůz této války něco v úsilí lidí získat leteckou pomoc vypovídá o zoufalství obzvlášť pronikavým způsobem. Vzhledem k tomu, že Gaza balancuje na pokraji hladomoru, přichází podle humanitárních agentur po zemi jen asi pětina potřebných zásob, a proto je více pomoci dodáváno takto letecky. Je to nepřesné a občas smrtící. Včera palestinský zdravotnický úřad uvedl, že dvanáct lidí se utopilo, když se snažili vyzvednout balíky z moře. Mezi rozházenými krabicemi určenými k záchraně jsou lidé vyzvednutí z moře.









Tento muž říká, že plaval 300 metrů, aby vylovil dvě krabice s jídlem. Ostatní se tam a zpět nedostali.





Jižně odtud bitva o nemocnici Al-Šifa a její okolí pokračovala do druhého týdne. Stává se rozhodujícím momentem tohoto konfliktu.. IDF se do nemocnice poprvé přesunuly v listopadu, pak se stáhly. Znovu ji obklíčily zhruba před devíti dny poté, co se podle nich v komplexu znovu usadil Hamás a další. IDF uvedly, že v rámci této operace bylo zabito 180 militantů a více než 500 jich bylo zajato.





Reportér: Pokud je to tak úspěšná vojenská operace. Proč ji musí dělat dvakrát?





Reportér: Když v listopadu začala válka, přesunuly IDF do pásma asi 100 000 vojáků. Do dneška se většina z nich stáhla. Nyní probíhají cílené aktivní operace v okolí nemocnice al-Šifa na severu, kterých se účastní brigáda vojáků. Tedy asi tisíc vojáků. A dvě hlavní nemocnice v Chán Unisu jsou nyní pod blokádou, která trvá už týden. Všechny oči se nyní upírají k Rafáhu, kde se podle dnešních Times of Israel plánuje pozemní ofenziva v polovině dubna.









Na izraelských kanálech Telegramu byly nedávno zveřejněny tyto záběry, které údajně ukazují těžké boje v nemocnici al-Šífa. Právě v ní jsou stále uvízlí šestnáctiletý Rafik a jeho mladší sestra Rafif.













Jejich příběh sledujeme již více než týden. Oběma byly po listopadovém izraelském útoku na jejich dům amputovány končetiny. Po několika dnech rádiového ticha se dnes ozval jejich otec.









Otec: Slyšel jsem, že Rafíka umístili na nádvoří Al Šífy. Nemocnice, ve zdravotnickém stanu. Pokud jde o Rafif, je stále v samotné nemocnici, sám, bez Rafíka. Včera jí koupili jen konzervu fazolí a plechovku ananasu. Situace je tam velmi špatná. Nemají žádné léky na ošetření ran ani lékaře a už týden těžce trpí.





Víte, Izrael zjišťuje, že pokud nezůstanete nohama na zemi na každém místě, které jste v Gaze obsadili, Hamás se na ta místa vrátí. Nemocnice Šifa. Vlastně celé čtvrti v severní části Gazy, ve městě Gaza City, byly před třemi nebo čtyřmi měsíci obsazeny Izraelem, ale byly pak evakuovány.Zdravotnické charitativní organizace nám sdělily, že IDF odmítla žádost o evakuaci sourozenců. To asi není překvapivé, vzhledem k tomu, že Hamás stále bojuje v jejich blízkosti. Rafik a Rafif při bombardování před několika měsíci přišli téměř o celou rodinu. V posledních dnech se od sebe oddělili.