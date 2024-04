Aplikace pro chytré telefony by mohla pomoci odhalit příčinu demence v raném stadiu, zjistila studie

2. 4. 2024

čas čtení 3 minuty



Zjistilo se, že kognitivní testy založené na aplikaci jsou schopné odhalit frontotemporální demenci u osob, které jsou jí nejvíce ohroženy.



Z údajů vyplývá, že aplikace pro chytré telefony by mohla pomoci odhalit hlavní příčinu časné demence u osob, u nichž je vysoké riziko jejího vzniku.

Zjistilo se, že kognitivní testy založené na aplikaci jsou schopné odhalit frontotemporální demenci u osob, které jsou jí nejvíce ohroženy.Z údajů vyplývá, že aplikace pro chytré telefony by mohla pomoci odhalit hlavní příčinu časné demence u osob, u nichž je vysoké riziko jejího vzniku.



Vědci prokázali, že kognitivní testy prováděné prostřednictvím aplikace pro chytré telefony jsou přinejmenším stejně citlivé při odhalování časných příznaků frontotemporální demence u lidí s genetickou predispozicí k tomuto onemocnění jako lékařská vyšetření prováděná na klinikách.



Frontotemporální demence je neurologická porucha, která se často projevuje ve středním věku, kdy se s postupujícím onemocněním zmenšuje část mozku zodpovědná za schopnosti, jako je schopnost plánovat dopředu a stanovit priority úkolů, odfiltrovat rozptýlení a ovládat impulzy.



Přibližně třetina takových případů má genetickou příčinu, ale výzkum tohoto onemocnění je ztížen problémy s včasnou diagnostikou a obtížným sledováním toho, jak lidé reagují na léčbu, která může být účinná pouze v raných stadiích nemoci.



"Většina pacientů s frontotemporální demencí je diagnostikována relativně pozdě, protože jsou mladí a jejich příznaky jsou mylně považovány za psychiatrické poruchy," uvedl hlavní autor studie, profesor Adam Boxer z Kalifornské univerzity v San Francisku.



Chytré telefony již nyní přitahují zájem jako nástroj pro diagnostiku a hodnocení Alzheimerovy, Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby. Aby prozkoumali jejich užitečnost u frontotemporální demence, spolupracovali Boxer a jeho kolegové s americkou softwarovou společností Datacubed Health na vývoji aplikace, která by dokázala zaznamenávat řeč lidí, kteří se věnují několika kognitivním testům, včetně hodnocení výkonných funkcí.



"Vytvořili jsme také testy chůze, rovnováhy a zpomalených pohybů, jakož i různých aspektů jazyka," uvedl Dr. Adam Staffaroni, klinický neuropsycholog z Kalifornské univerzity v San Franciscu a první autor studie.



Aplikaci testovali na 360 dospělých osobách s vysokým genetickým rizikem vzniku frontotemporální demence, včetně těch, u nichž se dosud neobjevily žádné zjevné příznaky.



Výzkum publikovaný v časopise JAMA Network Open ukázal, že aplikace dokáže přesně odhalit demenci u těchto osob a může být dokonce citlivější na nejranější stádia tohoto onemocnění než zlatý standard neuropsychologických vyšetření, která se obvykle provádějí na klinikách.



Ačkoli se bezprostředně neplánuje zpřístupnění aplikace veřejnosti, Staffaroni uvedl, že by mohla pomoci podpořit výzkum tohoto onemocnění.



V současné době probíhá nebo se plánuje více než 30 takových klinických studií, včetně studií terapií, které by mohly pomoci zpomalit progresi onemocnění u některých nositelů genů. "Hlavní překážkou byl nedostatek výsledných ukazatelů, které by bylo možné snadno shromáždit a které by byly citlivé na účinky léčby v raných stadiích onemocnění."



Časté osobní hodnocení je také zatěžující pro pacienty, pečovatele i lékaře. "Doufáme, že hodnocení pomocí chytrých telefonů usnadní nové studie slibných terapií," řekl Staffaroni.





"Nakonec bude možné aplikaci používat ke sledování účinků léčby a nahradit tak mnoho nebo většinu osobních návštěv na pracovištích klinických studií."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0