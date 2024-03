Evropa se musí připravit na hrozící válku, varuje Donald Tusk

30. 3. 2024

Polský premiér vyzývá země, aby zvýšily výdaje na obranu poté, co ruská raketa mířící na Ukrajinu narušila polský vzdušný prostor



Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že Evropa vstupuje do "předválečné" éry, varoval, že kontinent není připraven, a vyzval evropské země, aby zvýšily investice do obrany.



Tuskovy výroky přišly několik dní poté, co ruská raketa krátce narušila polský vzdušný prostor během velkého útoku na Ukrajinu, což Varšavu přimělo uvést své síly do zvýšené pohotovosti. Ukrajinští představitelé uvedli, že rozsáhlé ruské raketové útoky a útoky dronů byly zaměřeny na energetickou infrastrukturu.



Tusk využívá své platformy k tomu, aby se pokusil vnést do evropských debat o obraně a pomoci Ukrajině pocit naléhavosti, a to uprostřed obav o budoucnost americké pomoci a obav o obranné průmyslové kapacity.



"Skutečná solidarita s Ukrajinou? Méně slov, více munice," napsal na začátku tohoto měsíce na sociálních sítích.



V jiném příspěvku se obrátil na Mikea Johnsona, předsedu americké Sněmovny reprezentantů. "Kolik argumentů ještě potřebujete, abyste přijal rozhodnutí?" napsal.



Polský premiér uvedl, že bez ohledu na výsledek letošních amerických voleb se Evropa stane pro Washington atraktivnějším partnerem, pokud bude vojensky soběstačnější.



Vyzval k naléhavé pomoci Kyjevu s tím, že příští dva roky války rozhodnou o všem a že "žijeme v nejkritičtějším okamžiku od konce druhé světové války".



Nejvíce znepokojující je, že "je možný doslova jakýkoli scénář", řekl Tusk. "Vím, že to zní zničujícím způsobem, zejména pro lidi mladší generace, ale musíme si mentálně zvyknout na příchod nové éry. Předválečné éry," řekl.



Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin bez jakýchkoli důkazů obvinil Kyjev z útoku na moskevskou koncertní halu Crocus a "zjevně cítí potřebu ospravedlnit stále násilnější útoky na civilní cíle na Ukrajině".



Tusk, který byl premiérem v letech 2007-2014 a do funkce se vrátil v prosinci, je zkušený politik, který v minulosti působil jako předseda Evropské rady a lídr středopravicové Evropské lidové strany. Snažil se zlepšit postavení Varšavy v EU a v transatlantické alianci.



V nedávném příspěvku na sociálních sítích napsal: "Poválečná éra je pryč. Žijeme v nové době: v předválečné epoše. Proto jsou NATO a solidarita mezi Evropou a Amerikou důležitější než kdykoli předtím."



Tusk ve svých výrocích tento týden zdůraznil význam spolupráce mezi Polskem, Německem a Francií, tedy formátu známého jako Výmarský trojúhelník. Přestože v minulých měsících docházelo k napětí mezi Varšavou a Kyjevem v souvislosti s dovozem potravin z Ukrajiny, snažil se Tusk neshody uhladit.





"Dokonce i nejbližší přátelé mají někdy protichůdné zájmy a názory," řekl polský vůdce tento týden na tiskové konferenci po boku svého ukrajinského protějšku. Rozhovory skončily "s ještě hlubším přesvědčením, že žádná síla na světě, ani na Ukrajině, ani v Polsku, nemůže narušit jejich přátelství", uvedl.







