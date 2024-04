Replika Tchaj-peje v odlehlé čínské provincii rozdmýchává obavy z invaze na Tchaj-wan

3. 4. 2024

Satelitní snímky ověřené serverem FRANCE 24 odhalují, že Čína postavila repliku prezidentské čtvrti Tchaj-peje v odlehlém Vnitřním Mongolsku, což vyvolalo spekulace, že Peking má v úmyslu využít toto místo jako cvičiště pro přípravu budoucí invaze na Tchaj-wan, píše Sébastian Seibt. Satelitní snímky ověřené serverem FRANCE 24 odhalují, že Čína postavila repliku prezidentské čtvrti Tchaj-peje v odlehlém Vnitřním Mongolsku, což vyvolalo spekulace, že Peking má v úmyslu využít toto místo jako cvičiště pro přípravu budoucí invaze na Tchaj-wan,

Satelitní snímky ukazují detailní repliku srdce Tchaj-peje – i když místo tchajwanské bujné vegetace je obklopeno vyprahlou krajinou Vnitřního Mongolska.

Poprvé je na sociálních sítích zveřejnil tchajwanský datový analytik 26. března, později je převzal web Taiwan News pod zlověstným titulkem: "Čína vytvořila maketu Tchaj-peje, aby se připravila na invazi".

Televizi France 24 se podařilo ověřit existenci makety, která se nachází asi 1 200 kilometrů západně od Pekingu.

Sim Tack, analytik zpravodajské firmy Force Analysis, která monitoruje konfliktní zóny a má přístup k satelitním snímkům, uvedl, že stavba repliky začala v březnu 2021 a trvala přibližně jeden rok.

Řekl, že místo obsahuje budovy a fasády, "které jsou inspirovány tím, co můžete vidět v Tchaj-peji, aniž by měly přesně stejnou velikost nebo tvar".

Oblast zájmu

Satelitní snímky odhalují rozvržení ulic silně připomínající zvláštní zónu Bo'ai, zakázanou oblast v tchajpejské čtvrti Žongženg, kde se nacházejí nejdůležitější státní budovy Tchaj-wanu, včetně prezidentského paláce, nejvyššího soudu, ministerstva spravedlnosti a centrální banky Tchaj-wanu.

Speciální zóna Bo'ai podléhá specifickým předpisům, včetně přísného zákazu přeletů.

Když byl tchajwanský ministr obrany Čchiou Čuo-čcheng dotázán na tyto snímky, zdálo se, že jejich význam bagatelizuje.

"Je nevyhnutelné, že čínská armáda vyrábí tento typ napodobenin," řekl novinářům a dodal, že Tchaj-wan je také schopen replikovat zahraniční místa pro účely vojenského výcviku.

Ministrova reakce byla překvapivě uměřená, "vzhledem k tomu, že v posledních měsících jsme byli svědky toho, jak Čína znásobila své nepřátelské činy vůči Tchaj-wanu," poznamenal Marc Lanteigne, odborník na Čínu z norské Arktické univerzity.

Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území a nevyloučil použití síly k prosazení kontroly nad ostrovem. Za prezidenta Si Ťin-pchinga vystupňovala svůj tlak na samosprávný ostrov a na podzim 2023 provedla sérii průniků stíhaček do tchajwanského vzdušného prostoru.

Existence výcvikového střediska pro nácvik potenciálního útoku na prezidentský palác v Tchaj-peji je drsnou připomínkou geopolitického napětí v regionu a hrozby, která tíží Tchaj-wan.

Nástroj propagandy

Odborníci poznamenávají, že Tchaj-wan čelil tomuto typu zastrašování již dříve, zejména v roce 2015, kdy čínská armáda vyrobila téměř přesnou repliku prezidentského paláce v Tchaj-peji na samostatném místě ve Vnitřním Mongolsku.

V té době se Peking rozhodl maketu předvést, řekl Lewis Eves, čínský bezpečnostní expert z univerzity v Sheffieldu.

"Zjistili jsme to, protože video simulovaného útoku na budovu bylo odvysíláno čínskou televizí a armádní web zveřejnil záběry z výcvikového cvičení na pozemcích kolem paláce," vysvětlil.

Eves řekl, že ho nepřekvapilo, že čínská armáda vyrobila podobnou repliku téměř o deset let později, a poukázal na "podobnosti mezi současným geopolitickým kontextem v regionu a tím, který převládal v roce 2015".

Tehdy se Tchaj-wan připravoval na prezidentský kontext v roce 2016, kdy šlo o hodně, stejně jako v nedávných volbách, které se konaly letos v lednu. Napětí mezi Čínou a regionálním rivalem Japonskem kvůli sporným ostrovům v Jihočínském moři bylo v roce 2015 také na vrcholu – podobně jako dnes.

Nyní, stejně jako tehdy, "Peking považoval za nezbytné zinscenovat demonstraci síly namířenou jak proti Tchaj-wanu, tak proti svému vlastnímu veřejnému mínění, aby vybičoval nacionalistické nálady," řekl Eves.

V době zvýšeného mezinárodního napětí se Čína "snaží sjednotit veřejné mínění za Komunistickou stranou Číny tím, že hraje nacionalistickou kartu," řekl bezpečnostní expert. A obnovení nároku na Tchaj-wan v zájmu čínské "národní jednoty" je součástí tohoto úsilí, dodal.

"Psychologická válka"

Kromě toho, že stavba tchajpejských replik slouží propagandistickým účelům, umožňuje čínským úřadům vést určitou formu "psychologické války", řekl odborník na Čínu Ho Ting (Bosco) Hung, geopolitický analytik z Mezinárodního týmu pro studium bezpečnosti (ITSS) ve Veroně.

"Je to jasný způsob, jak Tchaj-wanu sdělit, že pokud se ostrovní úřady odmítnou podřídit čínským požadavkům, Peking připravuje vojenské možnosti," vysvětlil.

Analytici tvrdí, že je nepravděpodobné, že by Čína zašla tak daleko jen proto, aby vyslala signál Tchaj-wanu a svému vlastnímu obyvatelstvu. Na rozdíl od roku 2015 poznamenávají, že poslední zveřejnění satelitních snímků z Vnitřního Mongolska není dílem Pekingu. Ve skutečnosti byla čínská armáda tentokrát podstatně diskrétnější.

V roce 2015 se replika prezidentského paláce nacházela v srdci výcvikového komplexu Žurihe, který čínští představitelé popsali jako "největší v Asii". Satelitní snímky zařízení dokonce ukazují budovu, která se nápadně podobá Eiffelově věži v Paříži.

Na druhou stranu nové stavby se nacházejí několik set kilometrů daleko, v oblasti, která je "pravděpodobně méně bedlivě monitorována západními satelity než základna Žurihe," poznamenal Lanteigne.

Je možné, že "čínské úřady čekaly na správný čas, aby mohly zveřejnit informace o novém webu, ale byly předstiženy," dodal.

A zatímco replika zvláštní zóny Bo'ai "může skutečně sloužit propagandistickým účelům", tvrdí Hung, nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že "její primární účel je vojenský".

Scénáře invaze

Nová maketa Tchaj-peje je mnohem detailnější než ta, která byla vyrobena v roce 2015, což znamená, že by mohla být použita pro dva odlišné vojenské scénáře, z nichž první zahrnuje letecké bombardování oblasti Bo'ai – nebo to, co web Taiwan News popsal jako "dekapitační úder na Tchaj-pej".

Taková operace by byla extrémně složitá vzhledem k "vysoké kvalitě tchajwanské protivzdušné obrany", varoval Hung, i když dodal, že "letecký útok zůstává nejrychlejší možností invaze na ostrov".

Druhý scénář zahrnuje pozemní invazi na ostrov, který se nachází zhruba 160 kilometrů od pobřeží jihovýchodní Číny.

"Kdyby Čína uvažovala pouze o bombardování této oblasti, pravděpodobně by se neobtěžovala replikovat celou čtvrť Tchaj-peje," argumentoval Lanteigne. "Městská válka je nejtěžší ze všech, takže je jen přirozené, že se na ni Peking snaží připravit."

V tomto ohledu nemusí být Tchaj-wan jediným cílem, na který Peking myslí.

"Si Ťin-pching prosazuje reformu a modernizaci své armády a vědět, jak bojovat v městském prostředí, je základním aspektem výcviku," dodal Lanteigne. "Je možné, že se armáda rozhodla znovu vytvořit prezidentskou čtvrť v Tchaj-peji, protože to je jedno z pravděpodobných prostředí, kde bude muset zasáhnout."

