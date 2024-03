Británie: Šokující skandál monstrprocesů s nevinnými pošťáky pokračuje

30. 3. 2024

Britská pošta lhala u soudu i v parlamentě, vyplývá z uniklé interní zprávy. Nesmyslně zničila život stovkám poštmistrů, přestože věděla, že za nic nemohou



Státem vlastněná britská pošta (Post Office) utratila 100 milionů liber za obranu proti žalobě podané provozovateli poštovních poboček, přestože věděla o problémech s informačními technologiemi poštovního počítačového systému Horizon, uvádí dokument.

Šokující film britské komerční televize Mr. Bates versus the Post Office, vysílaný letos těsně po Novém roce, odhalil neuvěřitelný skandál. Pošta soudně stíhala stovky vedoucích malých poštovních úřadů po celé zemi za to, že údajně ukradli z poštovních peněz desetitisíce liber, a zničila jejich životy. Ve skutečnosti byly nesrovnalosti v účetnictví způsobeny nefunkčním počítačovým systémem, a pošta stíhala pošťáky, přestože toto věděla.







Státní podnik The Post Office vynaložil 100 milionů liber (3 miliardy Kč) na obranu civilní žaloby podané provozovateli pošt kvůli počítačovému systému Horizon, ale podle nově zveřejněné interní zprávy věděl, že ztráty v účetnictví poboček byly způsobeny chybami v IT systému.



Stovky lidí provozujících britské pošty byly neprávem stíhány za krádeže a falešné účetnictví a jejich životy byly zničeny v důsledku toho, co bylo označeno za nejhorší justiční omyl v nedávné britské právní historii.



Drama televize ITV Mr. Bates versus the Post Office letos tuto nespravedlnost dostalo do centra pozornosti občanů a vyvolalo výzvy, aby ministři skandál urychleně řešili. Řešení se však stále oddaluje.



Skandál je předmětem veřejného vyšetřování, kterému předsedá penzionovaný soudce sir Wyn Williams. Ministři zavedli legislativu, která má zrušit odsouzení provozovatelů pošt, kteří byli stíháni v období od září 1996 do prosince 2018, což je označováno za "výjimečnou reakci na fakticky výjimečnou situaci".



Pošta v roce 2017 obdržela návrh zprávy poradenské společnosti Deloitte, z níž vyplývá, že firma věděla, že ztráty na účtech poboček mohou být způsobeny IT systémem a zaměstnanci společnosti Fujitsu mohou na dálku měnit účtetnictví jednotlivých poštovních poboček bez vědomí provozovatele pošty. O existenci zprávy poprvé informovala BBC.



Návrh zprávy společnosti Deloitte s názvem Bramble zjistil, že společnost Fujitsu, autor nefunkčního softwarového systému britských pošt, měla možnot "upravovat nebo mazat transakce zaznamenané pobočkami způsobem, který by mohl ovlivnit celkovou účetní pozici pobočky" Zpráva dospěla k závěru: "Ano - transakce lze mazat na úrovni databáze."



V dokumentu, který byl zveřejněn na internetových stránkách šetření pošty, byla rovněž položena otázka, jak "obtížné by to bylo provést", a byl učiněn závěr, že u některých uživatelů "by to bylo možné".



Navzdory návrhu zprávy z roku 2017 se však pošta nadále hájila proti občanskoprávnímu řízení, které bylo zahájeno v roce 2018, a tvrdila, že chyba je na straně provozovatelů poboček. Existenci zprávy společnosti Deloitte neprozradila právnímu týmu vrchního soudu, který jednal za provozovatele poboček, a pošta nakonec v roce 2019 spor urovnala za 57,75 milionu liber.



Soudní proces u nejvyššího soudu byl významný, protože pomohl odhalit obrovský justiční omyl poté, co soudce rozhodl, že IT systém Horizon obsahoval chyby, omyly a nedostatky, které způsobily finanční nesrovnalosti v účetnictví provozovatelů poboček. Soudy poté začaly rušit rozsudky nad osobami, které byly stíhány neprávem.





Patrick Green KC, který v případu zastupoval 555 provozovatelů pošt, řekl BBC, že nejnovější zjištění jsou "naprosto šokující".

Green uvedl, že za 34 let své advokátní praxe se ještě nesetkal s tím, že by žalovaný za takových okolností pokračoval v obrovském soudním sporu a "velmi agresivně bojoval".Zpráva Bramble byla "přesně tím typem věci, kterou bychom chtěli mít, analyzovat a předložit soudci", řekl Green.Pošta ve svém prohlášení uvedla: "Vedle finančního odškodnění obětí musí být také vyvozena odpovědnost. Nejlepším fórem pro dosažení tohoto cíle je zákonem stanovené veřejné vyšetřování, kterému předsedá soudce s pravomocí vyslýchat svědky pod přísahou. V dalších fázích vyšetřování se budou zkoumat zde vznesené otázky a bylo by nevhodné se k nim vyjadřovat mimo tento proces."Hluboce litujeme dopadu skandálu Horizon IT na životy tolika lidí a pokračujeme v co nejrychlejším vyplácení odškodnění obětem, přičemž k dnešnímu dni bylo vyplaceno 179 milionů liber přibližně 2 800 poštmistrům."