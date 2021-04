Neuvěřitelné: Britská státní pošta brutálně zničila život 900 svým poštmistrům

23. 4. 2021

Je neuvěřitelné, že nikdo dlouhá léta nedokázal poukázat na to, že jde o drsně nespravedlivá obvinění a vězeňské tresty. Obviněné poštmistry nikdo neposlouchal. Je to drsný případ firmy s obrovskou mocí, která svévolně a zlovolně zničila život řady obyčejných lidí.

Foto: Bývalá poštmistryně Seema Misra s manželem poté, co ji soud v pátek prohlásil za nevinnou. Seema Mistra byla v roce 2010 odsouzena do vězení, ač byla těhotná, na základě zcela nesmyslného a nepravdivého obvinění, že na své poště ukradla více než 70 000 liber. ("Skrývala jsem se, aby mé děti nemusely od spolužáků čelit obvinění, že jejich matka je zlodějka.") Na vině byl nefunkční počítačový systém.

Šlo o takzvané "soukromé" žaloby, kdy podnik, v tomto případě britská státní pošta, vystupoval u soudu zároveň jako poškozená strana a přitom i jako žalobce. To mu umožnilo, aby před soudem utajil skutečnosti, které by se při státní žalobě dověděla obhajoba, totiž je na vině byl nefunkční počítačový systém.Zničilo to životy asi sedmi set zcela nevinných poštmistrů či poštmistryň. Přišli o zaměstnání, o střechu nad hlavou, rozpadla se jim manželství, mnozí se ze svých měst museli vystěhovat, protože je lidi považovali za zloděje a podvodníky. Někteří poštmistři zemřeli.Postiženo tímto brutálním a nespravedlivým trestním stíháním bylo v letech 2000-2014 až 900 poštmistrů.Je to nejrozsáhlejší případ brutální justiční nespravedlnosti, k jakému kdy došlo v britské historii.Nikdo za to dosud nenesl trestní odpovědnost a postiženi dosud dostali jen minimální odškodné.Podrobnosti v angličtině ZDE