Desetitisíce Rusů se účastnilo demonstrací požadujících propuštění Alexeje Navalného

22. 4. 2021





Desetitisíce Rusů ve středu demonstrovalo v mnoha městech po celém Rusku za propuštění vězněného šéfa protiputinovské opozice Alexeje Navalného. Účast nedosáhla půl milionu demonstrantů, což byl počet, o nějž Navalného stoupenci usilovali, avšak konaly se velké demonstrace - v Moskvě vyšlo do ulic až 10 000 lidí a podobně velká demonstrace se konala v Petrohradě.



Počet účastníků na demonstracích je důležitý, protože se Putinův režim chystá udělit konečnou ránu Navalného opozičnímu hnutí a prohlást ho za "extremistické".



Ve středu ráno zatkla ruská policie Navalného poradce Ljubov Sobolovou a Kiru Jarmyšovou a provedla razie do regionálních ústředí jeho organizace.Demonstrace na podporu Navalného byly svolány ve více než 100 ruských městech. V některých městech vyšlo do ulic překvapivě velké množství, dokonce i v malých městech, jako Usolje-Sibirskoe na Sibiři, zatímco jinde byla účast malá.Experti na lidská práva z OSN požadují, aby Rusko dovolilo odvoz Navalného na léčení do zahraničí. Konstatují, že je ohrožen jeho život.Celkem bylo zatčeno během středečních demonstrací po celém Rusku nejméně 1500 osob, téměř polovina z nich v Petrohradě.Mezi Putinovým režimem a Západem roste napětí ohledně znepokojení o Navalného zdravotním stavu, ohledně hromadění ruských jednotek na hranici s Ukrajinou a ohledně agresivních operací ruských rozvědek po výbuchu ve Vrběticích v roce 2014, připomíná list Guardian.Putinův projev ve středu v poledne posílil spekulace, že Rusko vyšle další vojska na Ukrajinu anebo podpoří Lukašenkův režim v Bělorusku.Ve svém projevu Putin obvinil Západ, že se pokouší intervenovat v Bělorusku a na Ukrajině. Znovu vyvolával nesmyslnou představu, že Západ proti Rusku vede válku.Před Putinovým projevem pronesl ukrajinský prezident Zelenskij projev v televizi, v němž zdůraznil, že Ukrajina nechce válku s Ruskem a požadoval setkání s Putinem k rozhovorům.Podrobnosti v angličtině ZDE