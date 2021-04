Je třeba vyšetřovat zejména roli Miloše Zemana

Potrestáme Rusy za teroristický čin tím, že jim nedáme naše peníze?

25. 4. 2021 / Bohumil Kartous

V rozhovoru pro CNN Prima pak zpochybnil informace od zpravodajských služeb příměrem k tomu, že CIA přinesla americkým politikům informace o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, které však nebyly po vypuknutí války nalezeny. Nepřímo tak naznačil, že informace západních zpravodajských služeb nejsou věrohodné. Přitom je zřejmé, že zásadní informace a identifikace dvou agentů GRU souvisí se zjištěními západních zpravodajských služeb o atentátu v Salisbury. Zeman zpochybnil jak práci CIA, tak nepřímo práci BIS, když poukazem na vyznamenání ředitele Michala Koudelky právě ze strany CIA vytvořil manipulativní spojení. Oproti dalším ústavním činitelům se Miloš Zeman liší tím, že zatímco premiér a vicepremiér mají účast Ruska za prokázanou, na základě informací, které mají k dispozici, prezident mluví o podezření a potřebě dále prošetřovat. Zcela záměrně se přitom odklání od faktu, že informace přinesla zpravodajská služba a hovoří pouze o policejním vyšetřování.pak zpochybnil informace od zpravodajských služeb příměrem k tomu, že CIA přinesla americkým politikům informace o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, které však nebyly po vypuknutí války nalezeny. Nepřímo tak naznačil, že informace západních zpravodajských služeb nejsou věrohodné. Přitom je zřejmé, že zásadní informace a identifikace dvou agentů GRU souvisí se zjištěními západních zpravodajských služeb o atentátu v Salisbury. Zeman zpochybnil jak práci CIA, tak nepřímo práci BIS, když poukazem na vyznamenání ředitele Michala Koudelky právě ze strany CIA vytvořil manipulativní spojení.





Zeman několikrát zopakoval, že ho zajímá, co se dělo celých 6 let od incidentu v rámci vyšetřování. Tuto otázku by vyšetřovatelé měli vztáhnout zejména k roli ústavních činitelů, kteří po celou dobu byli ve funkci. Jediným ústavním činitelem, který po celou dobu svou funkci zastává, je právě Miloš Zeman. Nejnervóznější byl Miloš Zeman právě v okamžiku, kdy byl tázán, kdy se o podezření dozvěděl. Evidentně rozčileně se naklání k moderátorce a tvrdí, že se o celé věci dozvěděl až od premiéra Babiše v čase zveřejnění informace.





Pozoruhodný je Zemanův návrh postupu v případě, kdy se dle něj dostatečně prokáže účast Ruska na teroristickém aktu. Zeman navrhuje "potrestat" Rusko tím, že bude vyloučen z výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech ruský státní podnik Rosatom. Je komické považovat za trest, pokud Česká republika naplní doporučení bezpečnostních institucí a nezahrne krajně rizikový subjekt, zcela bez ohledu na kauzu ve Vrběticích. Jinými slovy, trestem pro Rusko je, že ČR bude dbát na svou bezpečnost a nedá mu možnost ji ohrožovat za peníze českých občanů.





Rusko dlouhodobě ohrožuje zájmy ČR dezinformacemi a kybernetickými útoky. Tedy že adekvátní reakcí by měla být snaha zvýšit rezistenci ČR proti takovým útokům a také snaha na diplomatické úrovni přesvědčit spojence o tom, aby jednali obdobně. Zeman ani v nejmenším nezmínil, že. Tedy že adekvátní reakcí by měla být snaha zvýšit rezistenci ČR proti takovým útokům a také snaha na diplomatické úrovni přesvědčit spojence o tom, aby jednali obdobně.









Poznámka autora ke způsobu, jakým prezident Zeman vedl rozhovor na CNN Prima: Miloš Zeman vedl rozhovor jako ubohý šovinista, když opakovaně urážel moderátorku pořadu jako neschopnou ženu, zcela bezdůvodně.

Pak je tu ještě jedna faktická záležitost. Prezident tvrdí, že Policie České republiky je "nepochybně" součástí ozbrojených sil, jejichž je vrchním velitelem. To je holý nesmysl, zatímco armáda je součástí ozbrojených sil, policie nikoliv a prezident tedy není jejím vrchním velitelem. Dokonce ani prezident Zeman. Je zcela nepochopitelné, že to ani po osmi letech strávených ve funkci neví. Do značné míry to ukazuje na relevanci jeho vyjádření k jakémukoliv bezpečnostnímu tématu.