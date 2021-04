Rusko chystá seznam nepřátelských zemí, chce mít více vojáků

24. 4. 2021 / Karel Dolejší

Ruský prezident Putin včera nařídil vypracovat seznam "nepřátelských cizích států" . Diplomatickým misím států, "které se dopouštějí nepřátelských akcí", bude omezeno či úplně zakázáno najímat si v Rusku libovolný personál, a to i na jednorázové smlouvy.

Ruská vláda bude omezovat počet osob, které si diplomatické mise takových států na činnosti, na něž dosud běžně najímaly ruský personál, budou nadále moci najmout. Jinak řečeno, Kreml bude ambasádám "nepřátelských států" prakticky schvalovat každou jednu kuchařku. A ani na již uzavřené smlouvy nebude brán ohled, protože Kreml "přebytečným" pracovníkům smlouvy "ukončí".

V podstatě to přinutí "nepřátelské" státy dovážet pomocný personál na diplomatická pracoviště z domovských zemí, protože tuto možnost exekutivní příkaz neomezuje.

Seznam "nepřátelských" států a počty přípustných pracovních smluv dostala za úkol konkretizovat vláda.

Páteční mimořádné jednání Rady federace bylo věnováno hned několika legislativním návrhům spojeným s navyšováním vojenských kapacit RF. Jednou z nich bylo zpřísnění kontrol lékařských prohlídek, na jejichž základě dochází k odkladu nebo osvobození občanů od povinné vojenské služby. Jinak řečeno, Kreml se snaží zajistit svým ozbrojeným silám více vojáků a omezuje proto šance na to, že ruští občané ze zdravotních důvodů nebudou muset brannou povinnost aktuálně plnit.

Schválena byla také novela zákona o branné povinnosti a vojenské službě, která umožňuje proplácet prokremelské elitě náklady na získávání vojenské kvalifikace i v případě, že tuto kvalifikaci nedokončí. Spolu se zákonem, který upřednostňuje bezpečnostní složky z hlediska přístupu k vysokoškolskému vzdělání, je změnu třeba chápat coby součást balíku opatření, jimiž si chce režim pojistit loajalitu bezpečnostního aparátu.

Změny v občanském zákoníku umožňují obejít "v zájmu národní bezpečnosti" patentovou ochranu a využít vynálezy bez souhlasu majitelů patentových práv.

S ohledem na mimořádné zasedání horní parlamentní komory očekávala většina zahraničních expertů dramatičtější změny v ruské politice, což se zatím nepotvrdilo. Pokračují však útoky na ukrajinskou armádu v Donbasu i přesuny ruských vojsk podél celé hranice s Ukrajinou. Běloruská opoziční organizace Charta 97 tvrdí, že už dochází k hromadění ruské bojové techniky u ukrajinské hranice také na území Běloruska. Čtvrteční rozkaz ministra obrany a avizované "stahování" ruských vojsk se týká jen necelé desetiny nahromaděných jednotek, zahrnuje ponechání bojové techniky na shromaždištích "do září" a pouhý odsun personálu - a i ten bude ještě teprve třeba ověřit.

Ukrajinská strana varuje před vážnými ozbrojenými provokacemi ruské strany v Donbasu během víkendu. Navzdory snaze Moskvy vyvolat v posledních dvou dnech dojem deeskalace nebyla zrušena předchozí opatření donbaských "separatistů" jako mobilizace vybraných ročníků branců, povolání zdravotnického personálu, zodolňování klíčových objektů pytli s pískem či zrušení příprav oslavy květnového dne vítězství. Pokud jsou pravdivé zprávy neoficiálních ruských zdrojů ohledně nasazení klíčových armádních specialistů na informační operace v Doněcku a Luhansku a odjezdu televizních štábů do Donbasu, znamenalo by to, že deeskalace rozhodně plánována není.