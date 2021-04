Stojí za povšimnutí, že polovina států na novém kremelském seznamu "nepřátelských zemí" jsou sousedé Ruska. Čím to, že má Rusko tak "nepřátelské" vztahy s tolika svými sousedy?,

Interesting to note that half of the nations on the new Kremlin list of "unfriendly countries" are Russia's neighbors. Why does Russia have such "unfriendly" relations with so many of its neighbors? pic.twitter.com/POJKQA10nC