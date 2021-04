"Cash for cushions!" Jak reagují britští satirikové na nejnovější skandál Borise Johnsona

29. 4. 2021

A absolutně nechápu, jak může někdo důvěřovat vkusu Carrie Symmondsové ohledně čehokoliv, když ta ženská šoustá s Borisem Johnsonem. Nemůžete připustit, aby někdo, kdo je ochoten vidět Borise Johnsona nahého, aby vám dělal design vašeho bytu!







(...)



Všichni ti toryovští ministři nás přesvědčují: "Já si myslím, že lidi nezajímá, že pan premiér krade, když on se daleko více stará o záchranu životů". O což se on samozřejmě vůbec nestará, když veškerý britský tisk ho sebevědomě cituje, že řekl, že by raději viděl další hromady 50 000 britských mrtvol lidí z dělnické třídy, než aby byl svědkem toho, že zase trochu poklesne anglická burza.Když politik říká, "Já si myslím, že tohle lidi vůbec nezajímá", vždycky to znamená, že se do prdele děje něco opravdu pochybného. Znamená to, že by lidi sakra opravdu o to měli mít zájem.A když říkají: "Já jsem neporušil žádné ministerské předpisy", to znamená "Jsem morálně zkorumpované, jen svým vlastním zájmům sloužící, automatické nároky na výhody si činící hovno".Když říkají, "Ale, to jsou jen bezvýznamné řeči", mají na mysli: "Ano, spáchal jsem to, ale vy mi to neumíte dokázat."Je to, jako když politik použije větu "Chci to říct jasně". To, co tím myslí, je: "Budu vám teď lhát."To je jako v normálním životě, když vám někdo řekne, "S největším respektem..." - to, co tím míní, je: "Padej do prdele, ty kreténe!"Já jen doufám, že ten autobus, pod který Dominic Cummings teď hodil Borise, má na sobě ten nápis slibující Britům, že v důsledku brexitu britské zdravotnictví dbude dostávat týdně nových 350 milionů liber.Věc je ta, že integrita Borise Johnsona nebyla nikdy zpochybněna. Nikdy. Protože všichni jasně vidí, že Boris žádnou integritu nemá. Nemá ani žádné skrupule, talent. Jedinou pozoruhodnou věcí na Borisu Johnsonovi je jeho nákladné vzdělání a jeho neuvěřitelná schopnost válet se v hovnech a přesto vonět šampaňským. Nemůžete oslabit v někoho důvěru, když ten člověk absolutně žádnou důvěru nemá.On si neumí ani vytapetovat svůj vlastní zasranej byt, aniž by to celé nebylo zahlceno smradem korupce. Když je ochoten lhát národu, a uzavírat pochybná ujednání se svými bohatými kumpány, když jde o vybírání nových záclon, jen si představte, jaké hnusy provádí, když jde o vládní objednávání testovacích a trasovacích systémů za mnoho miliard liber nebo kontraktů na dodávku proticovidových ochranných prostředků.Jen se podívejte na to, jací lidé vládnou v této zemi. Mají za úkol starat se o ty nejpotřebnější. Tito lidé si myslí, že nábytek z (kvalitního) supermarketu John Lewis není dostatečně luxusní! (Pozn. red.: Tak se vyjádřila Johnsonova milenka Carrie Symonds.) Podívali jste se někdy, kolik stojí pohovka ze supermarketu John Lewis?Tady máte člověka, který je ochoten zaplatit 3000 liber (90 000 Kč) za zatracenej stoleček na kávu! Opravdu tomuhle člověku důvěřujete, že dokáže pochopit, co to je zoufale usilovat o to, aby člověk měl do háje něco k jídlu? Co je to mít starosti, že nemám na činži?A pak máte manželku ministra Michaela Govea (novinářku Sarah Vineovou) která nám uštědřila tuto nádheru: "Nedá se přece očekávat, že pan premiér bude přespávat v nádrži na odpadky." Jdi do prdele, v zatracené nádrži na odpadky? Možná by to měl na pár nocí zkusit. Pak mu ta děsivě podřadná pohovka od Johna Lewise nebude připadat tak strašná.Ale proboha, člověče, ta kuchyně v Downing Street nebyla zmodernizována už deset let! Tak se podívej na mou zatracenou kuchyni! Lednička vydává takové zvuky, jako že se připravuje ke startu!A pak máte toho lorda Brownlowa, který charitativně věnoval 58 000 liber na renovaci Johnsonova bytu. Aby mohl Boris Johnson vydávat 840 liber (25 000 Kč) za každou zatracenou jedinou roli tapet.Co je tohle za lidi? Mají 58 000 liber, které na nic nepotřebují? Proč to nevěnovat výzkumu léků na rakovinu, nebo vaší místní potravinové bance, nebo třeba na záchranu pandy? Ne, za pouhých pět liber měsíčně můžete i vy osobně pomáhat uhradit renovaci soukromého korupčního bytu naprosto netalentovaných multimilionářů z privátních škol!