Co se nám nezúčastněným ještě „nadplánem“ kolem Vrbětic vyvrbí?

4. 5. 2021 / Miloš Dokulil

Teď, 4. května, jako možný dohad máme brát, že ta nejdřív nečekaně vyhlášená cesta vicepremiéra Hamáčka do Moskvy měla od samého začátku docela odlišný scénář od toho nejdříve zamuchlaného jen do vyjednávání jakoby spásonosné dodávky ruských injekcí „Sputnik V“ proti koronaviru ; přičemž hned ve veřejně předkládané informační „hře“ nebyly ještě zakalkulovány informace o „Vrběticích“ (v té špionážně exponované výchozí podobě ze 7. dubna 2021, která tomu měla mezi zasvěcenými iniciátory té cesty informačně předcházet; takže ta zmíněná a vládně veřejně požehnaná cesta by byla v koncepci zahraniční politiky ČR víc než jen „šlápnutím vedle“ ).

S rozpačitým odstupem několika dní jsem v BListech vyjádřil rozpaky nad tím, jak se v naší setrvalé přítomnosti nejednou odehrává česká politika. Snad to stojí za „kliknutí“: Vrbětice? Jen špatný příklad k jejich charakteristice? (BL, 21. 4. 2021.) A v návaznosti rovněž: „Náše dělo právoje!“ Nejen od Vrbětic po Krym! (BL, 22. 4. 2021; k námětu, že si nejen dnešní Rusko nedá do své „kaše“ nikterak foukat); Hra týchž vesměs autorů na různých prknech s najednou úplně jiným scénářem (tím spíše její finále skřípe) (BL, 26. 4. 2021; také kolem priorit politiky, která začala být ještě více roztěkaná, až během pár dní se z ní evidentně vytratil překvapivě toho 17. dubna vybubnovaný „vrběticky anti-špionážní“ poplašný signál; jako kdyby najednou šlo jen o přijatelné počty diplomatů v Praze a v Moskvě).

Pokud byla ta Hamáčkova cesta do Moskvy odvolána nejdřív jakoby kvůli vládnímu programu hned v pondělí (19. dubna), přičemž už dva dny předtím se do toho současně propletly varovně – i pro veřejnost prezentované – informace kolem víc jak šest let staré špionážní aféry z Vrbětic, stěží mohl být ten vyhlášený „let do Moskvy“ projektován a interpretován reálně, vážně a politicky uváženě, když známe byť jen okrajově právě ty závažné závěry kolem Vrbětic.

Vyjádřené a v médiích šířené dohady o údajném programu pro Moskvu ze 4. května se do té míry vymykají normám morálky, slušnosti a korektnosti, že je zde opakovat nebudu. Chápejme ovšem, že nám občanům „jaksi“ teď zcela chybí relevantní (a ovšem věcná a pravdivá!) informace z úst jak premiéra Babiše, tak vicepremiéra Hamáčka hned toho 17. dubna 2021, proč vůbec – po 7. dubnu 2021 – byla veřejnost ČR seznamována s nově uvažovanou cestou vicepremiéra Hamáčka do Moskvy, pokud by se o ní vůbec ve vládních kruzích neuvažovalo. (Vysvětlení samotného J. Hamáčka z 18. 4., že šlo o zastírací manévr na adresu ruského zastupitelství v Praze, lze zřejmě stěží považovat za elegantní či dokonce věcně odpovídající. /Mléko se rozlilo a utíralo se děravým hadrem, že?/ – Ani mediálně známá schůzka některých pracovníků na Ministerstvu vnitra s ministrem Hamáčkem z 15. dubna nevrhá automaticky na motivaci té cesty jednoznačně průkazný osvit takový, aby nepřipouštěl závažné pochybnosti už o tom, že plán cesty do Moskvy byl „stále ve hře“…)

A ne, že by rovněž bylo a je vše kolem „režie“ s injekcemi proti koronaviru všude v ČR bez problémů (aniž jednání o „Sputniku V“ mohlo v osvitu „vrbětické kauzy“ být žádoucím způsobem – jako případný ekonomicko-hygienický projekt – prospěšně eticky a politicky pro ČR zarámováno). Není-li žalobce, není ani soudce? Kdepak máme principy české politiky?