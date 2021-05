Koronavirus: Očkování v USA výrazně snižuje počet nákaz i úmrtí

10. 5. 2021



Spojené státy se blíží bodu obratu, vzhledem k tomu, že očkování proti covidu výrazně snižuje míru infekcí a počet hospitalizací. Blíží se proto možnost rozvolnit postupně karanténní opatření, tvrdily v neděli v USA hlavní osobnosti aktivní v boji proti pandemii.



58 procent Američanů bylo očkováno alespoň jednou vakcínou a asi 113 milionů Američanů bylo už očkováno oběma vakcínami. USA zřejmě úspěšně splní plán Joea Bidena proočkovat alespoň jednou vakcínou do amerického státního svátku dne 4. července nejméně 70 procent Američanů.

Hlavní americký vládní epidemiolog dr. Anthony Fauci připustil, že karanténní opatření budou moci být liberálnější, dodal ale, že jde o to, aby byla očkována většina obyvatelstva USA, protože "až se to stane, virus nebude mít kam jít".Denní počet nákaz v USA v důsledku očkování výrazně poklesl z týdenního průměru čtvrt milionu nákaz letos v lednu na nynější týdenní průměr asi 43 000 nákaz. Počet hospitalizací a úmrtí také dramaticky poklesl.Zatímco Spojené státy začínají pociťovat prospěch z vakcinace, jiné části světa jsou stále ještě postiženy katastrofálním průběhem pandemie. Světová zdravotnická organizace poukazuje na tom, že po světě bylo za posledních čtrnáct cní zaznamenáno více nákaz než za celého prvního půl roku pandemie. Nejhůře je na tom Indie.V důsledku obrovského rozdílu mezik bohatými a chudými zeměmi apeloval Fauci na americké výrobce vakcín, aby rozšířili jejich výrobu a umožnili rychlé dodávky velkého množství vakcín do Indie.V Americe je nyní hlavním problémem překonat odpor k očkování. Několik států odmítá další dodávky vakcín, protože je poptávka po očkování tak nízká.Fauci uvedl, že skupina "vzdorných" občanů je relativně malá. Bidenova vláda usiluje o překonání jejich odporu vůči očkování tím, že očkování nechává neobyčejně zpřístupnit všem - lidé se mnou nechat očkovat prostě tak, že zajdou do lékárny nebo do mobilních očkovacích jednotek.Americké úřady také užívají funkci "důvěryhodných osobností" - sportovních či filmových celebrit, duchovenstva a rodinných lékařů. Ti přesvědčují obyvatelstvo, že očkování je způsob, jak se Amerika může vrátit do situace, kterou Fauci charakterizoval jako "to, na co si pamatujeme, jako na normální situaci, než se tohle všechno stalo".Podrobnosti v angličtině ZDE