Zachrání komunisté šéfa BIS?

13. 5. 2021 / Boris Cvek

Ještě nedávno se totiž zdálo, že tato koalice se především chce vyhnout riziku ovládnutí exekutivy prezidentem Zemanem, a to i za cenu dovládnutí této otřesné vlády do řádných voleb do Sněmovny na podzim. Nyní je všechno jinak.





Zdá se mi, že piráti a STAN se polekali růstu podpory koalice Spolu, a tak jsou dotlačeni hrát podobnou hru na boj proti Babišovi. Nechce se mi ale věřit, že by se smířili s možností, že dojde opravdu k demisi současné vlády a převzetí moci prezidentem. Včera v ČRo Plus sice mluvil šéf pirátských poslanců Michálek o tom, že oni věří prezidentovi, že to neudělá, když to slíbil, ale to jistě pan předseda nemohl myslet vážně.

Vypadá to spíše tak, že zachránit šéfa BIS Koudelku přes prezidentem budou muset, a to je opravdu krajně paradoxní, komunisté. Ano, ti komunisté, kteří se veřejně přihlásili k tomu, že při hlasování o nedůvěře vládě budou stát aktivně na straně opozice. Dokonce jsem si myslel, že právě KSČM a SPD, prezidentovy strany, jsou tou hlavní oporou, která umožní pád vlády. Dnes už si to nemyslím. Pro komunisty totiž hlasování s pravicovou opozicí může znamenat katastrofu v preferencích.

Voliči komunistů totiž mají Babišovu vládu rádi. Jistě mají rádi i prezidenta. Ale na jemné machinace, jak podpořením pravice zničit zbytky prozápadního směřování země, těžko budou slyšet. Aspoň tedy doufám, že komunisté si svou situaci přečtou přesně takto, čili nepřidají se k pravici při hlasování o nedůvěře vládě. Kupodivu tak fakticky zachrání to, co je pravici verbálně tak drahé, tedy prozápadní směřování země, které oni sami nenávidí. Nebyla by to zase jednou krásná sonda do paradoxní složitosti politické reality?