Brazílie: Zlatokopové házeli bomby na domorodé obyvatele už v sedmý den útoků v zemi Janomami

18. 5. 2021 / Fabiano Golgo





Útočníci připluli na patnácti lodích a házeli bomby na domorodé obyvatelstvo. Již deset dní v brazilské komunitě Palimiú probíhají ozbrojené konflikty mezi zlatokopy a domorodými obyvateli. Nejvyšší soud nařídil brazilské federální Unii vyslat bezpečnostní jednotky na ochranu indiánů, to se ale se podle domorodých obyvatel nestalo. Extrémistický prezident Jair Bolsonaro brání úřadům v ochraně kmene.



Domorodí předáci uvedli, že dvě děti Janomami ve věku 1 a 5 let byly po ozbrojeném konfliktu mezi prospektory a domorodými obyvateli v komunitě Palimiú v domorodé zemi Janomami nalezeny mrtvé. Tuto informaci zveřejnil Dário Kopenawa, viceprezident Hutukary. Je přesvědčen, že chlapci byli zavražděni zlatokopy.







Na tomto území také žije izolované domorodé obyvatelstva, což znamená, že tam žije malý kmen, který nikdy neviděl nedomorodé obyvatelstvo a nikdy s ním nebyl ve styku.Domorodé nevládní instituce zvané Hutukara a Condisi-YY uvádějí, že prospektoři zaútočili na komunitu, protože domorodci Palimiú vytvořili na řece Uraricoera jakousi hygienickou bariéru, aby zabránili kontaminaci Covidem-19 a zamezili nelegální těžbě v zemi Janomami.V této bariéře podle obou institucí zadrželi domorodí obyvatelé zadrželi materiály, které by útočníci odvezli do táborů nelegální těžby dřeva uprostřed pralesa. „Je to místo, kudy projíždějí zlatokopové, berou tam benzín a zásobují všechna naleziště zlata,“ komentoval Júnior Yanomami.Podle Júniora Janomamiho dne 24. dubna zadrželi domorodí obyvatelé 250 galonů nafty, dvě čtyřkolky a velkou loď. Asi o půl hodiny později se prospektoři vrátili a stříleli na komunitu. Od té doby došlo k dalším ozbrojeným střetům.