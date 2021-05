Iracionální podkuřování Izraeli je amplifikováno českým mediálním marasmem

20. 5. 2021 / Daniel Veselý

Izraelská armáda už druhý týden brutálně bombarduje a ostřeluje Pásmo Gazy, a to navzdory stále intenzivnějšímu mezinárodnímu pobouření a opakovaným apelům volajícím po příměří. Tel Aviv minulý týden získal zelenou od Bidenova Bílého domu, který svému klientovi hodlá dodat zásilku „chytré munice“ v hodnotě 735 milionů dolarů. Přestože Hamás už minulou středu nabíze l Izraeli klid zbraní, po němž volá Egypt, Jordánsko, Katar, Norsko, Tunisko, Čína a další země, Spojené státy v Radě bezpečnosti OSN třikrát zablokovaly rezoluci o příměří a nadále tak svému klientovi poskytují bianko šek k devastaci obléhané Gazy. I když americký prezident Biden po deseti dnech izraelského blitzkriegu volá po deeskalaci násilností, izraelský premiér Netanjahu vyjádřil „odhodlání pokračovat ve vojenské operaci, dokud nebude splněn její cíl“. Česká veřejnoprávní média však o tragickém dění na Blízkém východě až na malé výjimky tradičně informují naprosto ostudně, aniž by plnila svou základní funkci.

Ačkoli i západní mediální mainstream trpí nepochybnou předpojatostí vůči oprávněným palestinským nárokům na sebeurčení, vedle dezinformační produkce českých (veřejnoprávních) médií působí poměrně střízlivě. Kupříkladu středeční otvírák New York Times věcně popisuje, jak izraelské nálety poškodily 17 nemocnic a klinik a jak zničily jedinou testovací laboratoř na koronavirus a zdemolovaly vodovodní potrubí zásobující vodou 800 tisíc obyvatel Gazy, což prohloubilo humanitární krizi dotýkající se všech obyvatel Pásma. Izraelské bombardování rovněž zničilo odpadové systémy, desítky škol jsou mimo provoz, zhruba 72 tisíc osob bylo donuceno opustit své domovy apod.

Všimněme si, že autoři textu nejdříve popisují rozsáhlou destrukci v Pásmu Gazy a teprve poté informují o škodách způsobených gazánskými raketami v Izraeli. Přední americké televizní stanice dokonce poskytly prostor palestinskému aktivistovi čelícímu násilnému vystěhování ze svého domova, třebaže moderátoři neskrývali tradiční proizraelské předsudky. Nicméně dosud jednotný proizraelský bias amerického mediálního prostředí, který byl dosud ochoten tolerovat veškerá izraelská zvěrstva, dostává první trhliny. Tentýž posun zaznamenáváme také v americkém Kongresu, kde 28 demokratických senátorů volá po implementaci příměří a kde zaznívá nebývale ostrý odsudek izraelských masakrů v Pásmu.

Progresivní stanice Democracy Now! cituje izraelskou novinářku Amiru Haas, která hovoří o rodinách v Gaze, vyhlazených izraelským bombardováním, přičemž ani omylem nelze hovořit o náhodných událostech či kolaterálních škodách. Při jednom z náletů byla zničena rezidenční budova, kde žila čtyřicetičlenná rodina. Podle Haas mají Izraelci dokonalý přehled o tom, kde se v Gaze nacházejí civilisté, takže moc dobře vědí, co dělají. Podle novinářky se jedná o cílené vyhlazování posvěcené nejvyššími místy. Úřad pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) obvinil Tel Aviv z blokování humanitární pomoci určené pro obyvatele Gazy, a to za situace, kdy bombardování zničilo hlavní komunikace vedoucí k největší gazánské nemocnici Shifa. Ona nelidská blokáda je nyní ještě intenzivnější než před vypuknutím izraelského útoku.

Nicméně tuzemské sdělovací prostředky – mám na mysli veřejnoprávní rozhlas a televizi – v prvé řadě akcentují utrpení Izraelců, jako by snad poměr zabitých (20:1, počítáme-li i oběti IDF na okupovaném Západním břehu) nehovořil sám za sebe. V českých médiích se ke slovu dostávají hlavně zastánci izraelského osadnického kolonialismu, jako je velvyslanec ČR v Izraeli Martin Stropnický nebo izraelský velvyslanec Daniel Meron. Naivní české představy o zničení Hamásu coby předpokladu pro návrat do klidných, ba idylických dob rozmetávají demonstrace a generální stávka Palestinců v Izraeli, Gaze a na Západním břehu.Tito vesměs mladí lidé vnímají Hamás i Fatáh jako dysfunkční organizace: centrem nového odboje se stal Jeruzalém a jeho pěšáky izraelští Palestinci, jak soudí novinář David Hearst.



Kořenem vší mizérie a zla v Izraeli/Palestině je bezesporu nekonečná izraelská okupace, a nikoliv Hamás, jejž si Izrael kultivoval jako protiváhu vůči sekulárnímu Fatáhu, aby mohl dál nerušeně zabírat a kolonizovat palestinská teritoria. „Hamás, k mé velké lítosti, byl vytvořen Izraelem,“ poznamenal v rozhovoru pro Wall Street Journal bývalý izraelský náboženský představitel Avner Cohen, který působil dvě dekády v Gaze. Cohen se snažil své nadřízené před touto strategií varovat, leč marně. Brigádní generál Yitzhak Segev listu New York Times sdělil, že mu izraelská vláda poskytla pro kultivaci Hamásu finanční prostředky, aby islamisté mohli v Gaze budovat mešity.

Mezitím se čeští posluchači Českého rozhlasu od velvyslance Stropnického dozvídají, že některé z drastických záběrů z Gazy jsou podvrhy (kolika z těch 64 dětí a 38 žen zavražděných Izraelem se to asi týká?), aniž by jedním dechem zmínil lživý tweet IDF o hamásovských lidských štítech či falešnou zprávu IDF o pozemní ofenzivě v Pásmu Gazy. BBC před třemi dny informovala i o dalších dezinformacích pocházejících buď od izraelské armády, vlády a trollů, anebo od propalestinských aktivistů. A propos: kde je onen důkaz o přítomnosti hamásovců v Izraelem zničeném věžáku, kde sídlily redakce AP a Al Džazíry? Šéf americké diplomacie Blinken dosud žádný neviděl. Stropnický také hovoří o bídě v Gaze, za niž prý nesou odpovědnost hamásovci, aniž by zdůraznil, že Izrael coby okupační mocnost před 15 lety uvalil na Pásmo nehumánní blokádu a dokonce pro zuboženou populaci vypočítal přísun kalorií. Stropnický sice nehorázně lže, jenže je povinností moderátora či moderátorky pořadu tyty nesmysly korigovat. Moderátorka kupříkladu posluchače mystifikovala absurdním tvrzením, že USA se tradičně na Blízkém východě snaží vyjednat mír. Druhým hostem pořadu byl generál Petr Pavel, který genocidní izraelskou strategii (mowing the grass) charakterizoval následovně: „Cílem Izraele je způsobit Hamásu co největší škody, pak nastane prostor pro vyjednávání.“ Jistě, pane generále, zkuste podobnou sofistiku aplikovat na Donbas z pohledu ruského vojenského velení.

Česká televize nezůstává pozadu, když v Událostech, komentářích z 18. května zazní tytéž nesmysly z úst velvyslance Stropnického a izraelského velvyslance v ČR Daniela Merona. Moderátorka se v úvodu relace zmínila pouze o dvou obětech na izraelské straně, aniž by se jakkoli věnovala zavražděným Gazanům. Stropnický opět mluvil o tom, jak se musel ukrývat v protileteckém krytu a jak všichni v Izraeli strádají kvůli gazánským raketám. Nic na tom, že Gazané podobnou výhodu nemají a jejich utrpení je mnohonásobně větší. Slyšíme tytéž absurdity, jež jako by unikly z tiskového oddělení izraelské vlády a armády. Moderátor se ani nepokusil rozporovat Meronova nesmyslná tvrzení a klást mu otázky na tělo, jak je to běžné v některých zahraničních médiích. Moderátor sám lživě tvrdí, že Izrael Gazu nekontroluje, přestože verdikt OSN z roku 2012 je jasný: Izrael Gazu okupuje i po stažení ilegálních osadníků v roce 2015, které pouze přesídlil na okupovaný Západní břeh.



Den poté byl do Událostí, komentářů pozván palestinský velvyslanec v ČR Khaled M.Q. Alattrash. Jak se dalo očekávat, moderátorka se jej hned v úvodu zeptala, zda odsuzuje rakety Hamásu odpalované na Izrael (izraelský velvyslanec kupodivu obdobnou otázku týkající se destruktivních izraelských náletů nedostal). Ačkoli Allatrash mluvil ostře, nicméně věcně, moderátorka se nenechala odbýt a na pomoc si vzala tvrzení izraelského velvyslance o promarněných šancích Palestinců a další klasické báchorky. Nepřátelský postoj věci neznalé moderátorky vůči palestinskému velvyslanci podtrhává naprosto děsivý proizraelský bias hlavního veřejnoprávního média.

Pokud jsou lidé odkázáni pouze na produkci českého mediálního mainstreamu, nelze se jim divit, že zastávají tak iracionální proizraelské postoje. Ve hře je samozřejmě vícero faktorů, jako jsou masarykovské sympatie k židům, zásadní podíl komunistického Československa na vzniku Izraele, hluboce zakořeněná islamofobie v české společnosti či dosud živý mnichovský syndrom. Izrael se prostě umí bránit, jak nám jeho apologetové neustále sugerují, aniž by reflektovali četná fakta a stanoviska hovořící o pravém opaku.