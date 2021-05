O třech charakteristických zvucích v dnešní Gaze

23. 5. 2021

Moderátorka: Dva týmy egyptských vyjednavačů se snaží jednáním udržet příměří mezi Izraelem a Hamasem po 11 dnech intenzivního bombardování. Do Gazy přijely první konvoje humanitární pomoci. Činitelé konstatovali, že škody způsobené bombardováním jsou tak velké, že jejich náprava bude trvat léta. Matt Frei je v Gaza City teď. Matte?



Matt Frei: Vítejte znovu v Gaze. No, jsou tady tři druhy zvuků tady v Gaze, které jsou pro mě opravdu charakteristické. První je neustálý zvuk izraelských vojenských dronů, které vám tu bzučí nad hlavou. Většinou špehují, ale ve době konfliktu také dělají jiné věci, provádějí atentáty. Druhý zvuk je zvuk odstraňování trosek exkavátory. Mohli byste říct, že to je zvuk optimismu nad realitou, protože samozřejmě, tohle je jen součástí cyklu násilí, pak dojde k pauze, a pak následuje další násilí. A třetí zvuk, který tady slyšíte po setmění, je zvuk generátorů, které se snaží vytvořit trochu elektrického proudu pro soukromé byty, protože rozvodná elektrická síť je v provozu jen čtyři hodiny denně, tady v Gaze, kde žijí dva miliony lidí, díky Izraelcům.



Ale skutečně závažnou otázkou je: ignornujme humanitární pomoc, přísliby znovuvýstavby Gazy, přicházející od mezinárodního společenství, ano, konvoje OSN nyní přijíždějí, to je všechno vítáno. Avšak jde o to, co se tentokrát změní? Donutí Spojené státy nejen Palestince, ale i Izrael k serioznímu jednání? Izraelci také musejí uznat, projednou, realisticky a uvěřitelně, právo státu Palestina na existenci. To je základem dvojstátního řešení. A to, určitým způsobem, připomněl světu včera prezident Biden. Poslouchejte:"Nemění se můj příslib zajistit bezpečnost Izraele. Tečka. Vůbec žádná změna. Ale řeknu vám, kde změna je. Změna je, že my musíme - my potřebujeme řešení dvou států. To je jediné řešení. Jediné řešení."Problémem zde je, že jak Hamas, v pásmu Gaza, tak premiér Netanjahu v Izraeli zaznamenali velký politický prospěch v důsledku tohoto násilí z posledních 12 dnů. Netenjahuovi se tím podařilo zachránit svou vládnoucí koalici. Netanjahu měl přijít o moc! Opozice připravovala koalici proti němu. To je nyní mrtvé. A Netanjahu zřejmě zůstane ve funkci po celou řadu dalších měsíců, ne-li let. Hamas zaznamenal velké politické vítězství nad Palestinskou správou na Západním břehu, ten tvrdí, že Hamas se se svými raketami dokáže daleko efektivněji hájit Palestince a pohnat Izrael k odpovědnosti za to, co dělá.Velkým problémem je, že to jsou taktická vítězství. Chybí tady jakákoliv strategická vize. Jak se posunout do budoucnosti. Ano, Netanjahu si zřejmě zachránil funkci, a ano, Hamas je tu možná teď nejvlivnější, avšak neexistují žádní státníci, kteří by byli ochotni uzavřít kompromis. A proto do toho musejí vstoupit Spojené státy. A musíme si položit otázku: Je prezident Biden, který se tímhle už mnohokrát v minulosti zabýval, opravdu připraven to řešit? Opravdu to chce řešit? Je ochoten postavit se Izraeli a donutit i jej, aby vyjednával? Když má plné ruce práce Íránu, Číny, covidu a všeho ostatního...?Zdroj v angličtině (video) ZDE