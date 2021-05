Bývalý poradce Borise Johnsona ho v sedmihodinovém slyšení obvinil z brutální neschopnosti, která stála životy desetitisíce lidí

26. 5. 2021





Dominic Cummings, bývalý vrcholný poradce Borise Johnsona svědčil v sedmihodinovém slyšení v Dolní sněmovně o "surreálném" chaosu v Johnsonově úřadu premiéra v Downing Street během loňského roku a především loni v březnu, kdy Johnson neúspěšně a nekompetentně zápolil s koronavirovou pandemií. Cummings konstatoval, že Johnson je posedlý tím, co o něm píší média a neustále mění názor "jako nákupní vozík zběsile narážející do obou stran uličky v supermarketu".



Cummings mnohokrát zdůraznil, že Johnson je absolutně nevhodný pro funkci premiéra. Svědčil, že Johnson nechtěl zavést loni v březnu první lockdown, že toho litoval a neustále se bránil proti pozdějším karanténním omezenímn, navzdory doporučení mnoha lidí v Downing Street a že celkem, "zemřely desetitisíce lidí, kteří zemřít nemuseli".

Cummings sdělil poslancům, že Johnson opakovaně tvrdil, že měl jednat jako starosta ve filmu Čelisti, který rozhodl nechat pláže otevřené navzdory přítomnosti vražedného žraloka, a potvrdil, že loni v říjnu Johnson řekl, že by raději viděl "hromady mrtvol", než aby musel zavést třetí lockdown.Cummings charakterizoval celkovou situaci v Downing Street jako "film, který se vymkl z rukou" a opakovaně poukazoval na to, že Johnsonův ministr zdravotnictví Matt Hancock mnohokrát lhal veřejnosti i ministrům způsobem, který se rovná kriminálnímu chování.V lednu a v únoru 2020, kdy přišly první informace o pandemii ve Wuchanu, ministři a čelní představitelé vlády propadli podle Cummingse tomu, co charakterizoval jako "doslova klasický historický příklad stádovitého myšlení v akci". Johnson opakovaně bagatelizoval nebezpečí pandemie, tvrdil, že to je jen strašák a srovnával koronavirus s prasečí chřipkou. Činitelé v Downing Street úmyslně nezvali Johnsona na schůze havarijního výboru Cobra, protože by tam všem říkal, že si s pandemií nemají dělat žádné starosti. "Já se nechám v televizi očkovat koronavirem, aby si všichni uvědomili, že to není nic, čeho by se lidi měli bát," tvrdil Johnson. Činitelé v Downing Street se obávali, žeJohnson svými bagatelizujícími výroky ochromí seriozní plánování.Ještě v polovině března 2020 byl podle Cummingse vládní plán promořit společnost a vytvořit "státní imunitu".Špatná komunikace vlády byla důsledkem špatného Johnsonova rozhodování: "Nezáleží na tom, že máte vynikající pracovníky v tiskovém úřadě, jestliže pan premiér změní názor desetkrát denně a pak zavolá novinářům a změní svou strategii a dělá to trvale každý den," řekl Cummings.Po prvním lockdownu Johnson přestal s Cummingsem ohledně koronaviru souhlasit a chtěl otevírat ekonomiky, což byl postoj, který Cummings charakterizoval jako "naprosto šílený".Cummings ostře kritizoval především Johnsonovo odmítnutí zavést v září 2020 další lockdown, navzdory tomu, že pro to existovaly přesvědčivé vědecké důkazy. Johnson nekonzultoval svou vládu a namísto aby se poučil z katastrofálního dopadu odkladů na jaře 2020, dál nadával na jarní lockdown."Neměl jsem zavést ten jarní lockdown a tutéž chybu už teď neudělám," tvrdil Johnson v září 2020.Cummings popisoval "surreálný" den dne 12, března 2020, kdy se snažil přesvědčit Johnsona, aby zavedl lockdown, avšak ten řešil, zda se má připojit k americkému bombardování na Blízkém východě, a pak zejména to, že Johnsonova milenka Carrie Symmondsová měla hysterický záchvat ohledně toho, že v novinách psali o jejím psu.Následujícího dne přišla do Johnsonova úřadu náměstkyně tajemníka vlády Helen McNamara a řekl: "Přišla jsem sem vám všem říct, že jsme absolutně v prdel. Tahle země směřuje ke katastrofě. Myslím, že zabijeme tisíce lidí.""Neměli jsme ani plán pro pohřbívání mrtvol," řekl Cummings.Cummings opakovaně zdůrazňoval během slyšení, že Johnson je absolutně neschopný. "Prostě jsem usoudil, že je pro ten úřad nevhodný a snažil jsem se kolem něho utvořit strukturu, která by pokud možno neutralizovala jeho nesmírně špatná rozhodnutí a prosadila jiné věci proti jeho přání," řekl Cummings.Johnsonovi Cummings sdělil: "Celá situace je chaos: tahle budova je chaos. Víš velmi dobře, že umím sestavit schopné týmy a řídit je, ale ty se víc bojíš toho, že já bych měl moc zlikvidovat ten chaos, než se bojíš toho chaosu - a to je naprosto neudržitelná situace."Johnson prý s tím se smíchem souhlasil a řekl: "Chaos znamená, že se všichni musejí obracet na mě, který tady rozhoduje."Podrobnosti v angličtině ZDE