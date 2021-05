Izrael nakráčel přímo pod mediální gilotinu

1. 6. 2021 / Vít Klíma

Íránské špičky vědí, že administrativa Joe Bidena je k nim smířlivější než ta předchozí, a vědí, že s nimi chce s nimi uzavřít novou „atomovou smlouvu“. Zákonitě dělají kroky, které jejich vyjednávací pozici posílí, mezi něž zákonitě patří i oslabení Izraele. Za současnou válkou stojí snaha Íránu ověřit si v boji účinnost Iron Domu, (Železné kopule) a doplňkových zbraňových obranných systémů ( ZDE ), které jsou pilířem izraelské protiraketové obrany. Pokud by v boji neobstály, Izrael by byl zranitelný a vydán na milost a nemilost íránským raketám a Teherán by mohl být při jednáních mnohem neústupnější. Írán, po pádu Umara Bašíra, pomohl Hamásu vybudovat vlastní podzemní továrny přímo v Gáze, a proto není divu, že Hamás vlastnil rakety v řádu tisíců kusů.

Nutno přiznat, že Peršané prostřednictvím palestinského Hamásu, alespoň krátkodobě uspěli. Dokázali zavřít Ben Gurionovo mezinárodní letiště, zasáhnout civilní cíle v Izraeli, dokázali zasáhnout strategickou infrastrukturu a překonal i protiraketovou obranu. Obrázky z kvapné evakuace Knesetu (izraelského parlamentu) ukazují naší ztrátu tváře. Dílčí úspěchy podpořily sebevědomí izraelských Arabů natolik, že vyvolali velké pouliční nepokoje, a to i v místech, kde spolu s židy žili dlouhá léta v nekonfliktním sousedství.

Nejsmutnější na této hořké pilulce bylo, že Peršané proti Izraeli nic nového nevymysleli. Jen převzali úspěšnou taktiku boje Vietkongu proti Američanům - taktiku vietnamských tunelových krys! Je to už více než čtyřicet let, kdy byla vybudována sofistikovaná síť podzemních tunelů ve vietnamské džungli, aby bojovníci Vietkongu mohli na Američany překvapivě zaútočit. Malé akumulátory, operační sály, primitivní nemocniční pokoje, školní třídy pro děti, ale také skladiště, odpočívárny a hygienická zařízení – vybavení, které jim umožňovalo dlouhodobější pobyt v podzemí

O tom, že Palestinci pod Gázou budují soustavu tunelů, se psalo, a že asi nebudou sloužit k rekreaci také. Proč jsme, Ó Adonái (hebrejsky אֲדֹנָי), nebyli na tuto taktiku lépe připraveni? Největší podzemní bunkr leží pod Centrální nemocnicí a je díky tomu - ze vzduchu - prakticky nezničitelný. Obdobně to platí i o tunelech pod školami. V Teheránu museli lítat špunty od šampaňského, když Izrael, začal Gázu hustě bombardovat, aby tunely zničil. Počet Palestinců zabitých odvetnými izraelskými leteckými útoky dosáhl 243 osob a zranění utrpělo 1,9 tisíce lidí, čímž jsme si sami položili červený koberec na cestě vedoucí k mediálnímu popravišti. Nakonec také - po důrazných telefonátech od vedoucích světových politiků -, musel Izrael vyhlásit jednostranné příměří.

A co říci na závěr: útok Hamásu se Izraeli sice podařilo odrazit a zastavit, ale válku s ním vyhrát nedokázal. Chyběli nám specializovaní obranní roboti, které by tunelové krysy uměly vyhnat z jejich úkrytů a následně Gázu dobýt. K naší škodě jsme se neinspirovali ani Sovětskou 40. armádou, která měla v Afghánistánu své vlastní tunelové krysy. Jejich úkolem bylo tunely zaplavit, vniknout dovnitř, odstranit nástražné pasti a zlikvidovat zbývající nepřátele. Někdo v Izraeli škaredě zaspal! V každém případě se jako naše zásadní chyba ukázalo dobrovolné předání území Gázy Palestinské samosprávě. Místo vděku a mírového soužití, Palestinci vybudovali v Gáze válečnou síť chodeb namířenou proti nám, dárcům! Takovou chybu už nesmíme nikdy opakovat!

Příště: Konflikt USA versus Židé a jeho dopad na ČR