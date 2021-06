Británie uzavřela hranice a zpřísnila cestování do zahraničí: Znepokojení vyvolávají nové varianty

4. 6. 2021



Dominantní, rychle se šířící indická varianta (varianta Delta) vede k častější hospitalizaci



Občané v Praze už žádná karanténní opatření nedodržují a užívají si v přeplněných pouličních kavárnách a restauracích. Hrozba nových daleko nakažlivějších variant, které už JSOU přítomny v České republice, je neznepokojuje, přestože je co do nákaz Česko jen o pár týdnů pozadu za zeměmi, jako je Velká Británie. To, co se teď děje tam, hrozí přijít do Česka do měsíce. Epidemiologové upozorňují, že se lidi musejí chovat nesmírně opatrně, do doby, než bude oběma vakcínami očkována většina obvyvatelstva.



Případ Británie varuje:





Data z britského vládního zdravotnického úřadu Public Health England zveřejněná ve čtvrtek večer dokazují, že indická varianta koronaviru, nyní zvaná Delta, B.1.617.2, je v Británii nyní dominantní a tvoří všech 75 procent nákaz.

Britská vláda ve čtvrtek dále omezila cestování do zahraničí: zrušila "zelený" status Portugalska, jediné země, kam se zdálo, že Angličané budou moci letos v létě jet k teplému moři na dovolenou, a dala ho do kategorie "oranžových" zemí, v nichž jsou kromě Gibraltaru všechny ostatní země Evropy. Na seznam červených zemí přidala dalších sedm států, včetně Egypta a Srí Lanky.Dosud "zelené" Portugalsko bylo jedinou evropskou zemí kromě Islandu, a Gibraltaru kam mohli Britové cestovat, aniž by po návratu domů museli jít do desetidenní karantény. Tato desetidenní karanténa po příjezdu doma platí od úterý 8. června, takže četní turisté, vracející se z Portugalska, se nebudou deset dní po dovolené vrátit do práce. Cestující z červených zemí musejí do karantény ve vládou určeném hotelu a musejí za to zaplatit 1700 liber (51 000 Kč). (I cestující do dosud "zeleného" Portugalska si museli před odletem a znovu před příletem do Británie a pak několik dní po příletu zakoupit od soukromých firem za drahé peníze PCR testy, nyní k tomu přistupuje ještě karanténa.)Premiér Boris Johnson sice vyloženě Angličanům nezakazuje cestovat do oranžových zemí, ale zdůrazňuje jim, že tam- cestovat tam smějí jen ze závažných důvodů, například na pohřeb. (Oranžovou zemí je i Česká republika.)Ministr dopravy Grant Shapps zrušení "zeleného" statusu Portugalska odůvodnil vládními obavami z nových variant, především z nové varianty indické varianty, která se nyní vyskytuje v Nepálu a není jasné, zda se nevymkla vakcínám.Z nových dat také vyplývá, že varianta Delta daleko častěji způsobuje vážné onemocnění než původní britská varianta, Alpha, která dominovala v Británii od podzimu, i když celkový počet hospitalizací je stále malý. Počet nákaz vzrostl tento týden v Británii na 12 431. Minulý týden jich bylo 6959.Organizace Public Health England konstatovala, že bude zapotřebí více dat, avšak z analýzy 38 805 sekvenovaných případů v Anglii vyplývá, že varianta Delta má 2,61 krát větší riziko hospitalizace do 14 dní od nákazy ve srovnání s britskou variantou Alpha (B.1.1:7).Z dat získaných ze Skotska vyplývá, že tam bylo u pacientů nakažených variantou Delta více než dvojnásobné riziko hospitalizace než u varianty Alpha.Organizace Public Health England také zveřejnila data o šíření viru ve školách. Do začátku června se vyskytlo v anglických školách více než 140 ohnisek nákazy varianty Delta.Profesorka Christina Pagel, ředitelka výzkumné jednotky klinických operací na University College London, konstatovala: "Každá technická analýza, jak se zdá, přináší horší výsledky. Kromě toho, že je tato varianta nakažlivější a do určité míry uniká vakcínám, máme nyní důkazy, že pravděpodobnost hospitalizace u varianty Delta je dvakrát tak vyšší než u varianty Alpha. Proto je pro vakcíny obtížnější rozbít vazbu mezi nákazami a hospitalizacemi. Je také zjevné, že hlavním zdrojem šíření nákazy jsou školy. Tam nákazy každý další týden silně rostou."Britský ministr dopravy Shapps odůvodnil odstranění Portugalska ze "zelené" zóny obavou, že by angličtí turisti mohli domů přívézt nové varianty, což by ohrozilo plány londýnské vlády pokusit se v zemi rozvolnit karanténu dne 21. června. Cenou za vnitrozemské rozvolnění karantény je zřejmě zákaz letos v létě cestovat do zahraničí.Nicméně "Jednou pozitivné věci je, že očkování stále ještě omezuje šíření nákazy," řekla Meaghan Kall, epidemioložka z Public Health England. Poukázala na to, že 73 procent nákaz variantou Delta jsou osoby, které nebyly očkovány. Jen 3,7 procent lidí, nakažených variantou Delta, bylo očkováno oběma vakcínami. Jen 5 procent osob hospitalizovaných s touto variantou bylo očkováno oběma vakcínami.Dr. Jenny Harries, generální ředitelkna UK Health Security Agency zdůraznila obrovský význam očkování: "Prosíme, nechte se určitě očkovat druhou vakcínou. Zachrání to životy."Ve čtvrtek 3.6. Británie zaznamenala 5274 nových nákaz, nejvyšší počet nákaz od března 2021. Ve středu 2.6. to bylo 3165 nákaz.Podrobnosti v angličtině ZDE