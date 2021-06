Roman Pratasevič v běloruské televizi podpořil Lukašenka

4. 6. 2021

Šestadvacetiletý běloruský novinář Roman Protasevič, který byl zatčen, když bylo pirátsky donuceno přistát v Minsku letadlo společnosti Ryanair, v slzách litoval své opoziční činnosti v devadesátiminutovém rozhovoru vysílaném běloruskou televizí. Opozice upozorňuje, že rozhovor byl důsledkem mučení a výhrůžek. Protasevič v rozhovoru přiznal, že plánoval svržení Alexandra Lukašenka organizováním "nepokojů" a odmítl svou předchozí kritiku Alexandra Lukašenka. Protasevič řekl: "Spolupracuju absolutně plně a otevřeně... a žiju obyčejný, klidný život, mám rodinu, děti, už nechci před ničím utíkat." V závěru interview začal Protaševič plakat a pokryl si obličej rukama.Protasevičův otec Dmitrij Protasevič konstatoval, že rozhovor byl důsledkem "teroru, mučení a výhrůžek". "Znám svého syna velmi dobře a vím, že by nikdy nic takového neříkal. Zlomili ho a donutili ho říkat, co chtějí," řekl a dodal, že bylo bolestné ten rozhovor sledovat.Běloruská opozice také poukázala na to, že rozhovor byl zjevně důsledkem tvrdého nátlaku na Protaseviče. Požadovala jeho propuštění i propuštění dalších stovek politických vězňů.Podrobnosti v angličtině ZDE