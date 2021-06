Pražské silnice na jeden den v roce patřily lidem na kolech

“Jízda se nesla v neobvykle pozitivních duchu. V porovnání s minulými roky nás kromě chodců zdravilo také velké množství řidičů aut,” říká Anna Kociánová z pořádajícího spolku AutoMat.

„Světová ani žádná naše jiná cyklojízda v minulosti nejela “proti autům”. Cílem není nikoho blokovat. Naopak chceme připomenout, že kolo by si ve městě zasloužilo lepší postavení a je nezbytné pro udržitelnost dopravy i rozvoj měst,“ říká za pořadatelský spolek AutoMat Michal Lehečka.

„Cyklojízda je také snahou připomenout, jak důležitou roli hraje pro cyklistky a cyklisty pocit bezpečí při jízdě. Ten souvisí zejména s kvalitní a hustou cykloinfrastrukturou, ale také například se stanoveným bezpečným odstupem při předjíždění lidí na kolech,” dodává Lehečka.

Ve světě jsou velké cyklojízdy běžné. Např. v Maďarsku se jich účastní i desítky tisíc lidí. v Praze je organizuje spolek AutoMat pravidelně už více než deset let a jejich prostřednictvím chce přitáhnout pozornost široké i odborné veřejnosti k problematice městské cyklodopravy a upozornit na stále nedostatčenou infrastrukturu pro lidi, kteří se chtějí dopravovat po městech na kole například do práce (ne pouze rekreačně). Udržitelnou dopravu v Česku se svou účastí rozhodlo podpořit i 12 velvyslanectví včetně velvyslanců a velvyslankyň na kolech.

Stejně jako loni převzala záštitu nad cyklojízdou kancelář OSN v Praze, jejíž tým se jízdy osobně zúčastnil. Ne náhodou, OSN je iniciátorem globálních Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs, a právě udržitelná doprava souvisí zejména s cílem číslo 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce.

„Kolo je pro mě hlavní – a nejrychlejší – dopravní prostředek do města. Nemusíte žít v Amsterdamu nebo v Kodani, abyste mohli každý den usednout na kolo a vydat se do práce nebo na návštěvu. Infrastruktura je sice důležitá, ale to hlavní, co potřebujete, abyste kolo přijali za svého každodenního průvodce, se děje v našich hlavách. Praha i další města v Česku jsou skvělým místem pro cyklodopravu,“ řekl šéf kanceláře OSN v Česku Michal Broža.

Na zdraví všech účastníků dohlíželo několik zdravotníků z organizace FastMEDIC na elektrokolech.



Pro motoristy a zrychlení průjezdu cyklojízdy přichystal AutoMat i objízdné trasy, které komunikoval v médiích.

AutoMat děkuje Dopravnímu inspektorátu Policie ČR za skvělou asistenci během cyklojízdy.

Do práce na kole

Cyklojízda byla také symbolickým zakončením 11. ročníku měsíční květnové výzvy Do práce na kole, kterou se spolek AutoMat snaží popularizovat jízdní kolo nejen jako rekreační záležitost, ale především jako denodenní dopravní prostředek. Letos se výzvy zúčastnilo rekordních 22 000 účastníků a účastnic z celé republiky.

Seminář o cyklodopravě

Světová cyklojízda navázala v rámci oslav světového dne kola na mezinárodní seminář Cyklodoprava v době post-covidové, kterého se zúčastnili experti z celé Evropy. Seminář připravil AutoMat ve spolupráci s Nadací Partnerství.

Kolo během pandemie

Kolo se během pandemie stalo mimořádně oblíbeným prostředkem pro dopravu po městech. Praha sice na rozdíl od jiných světových metropolí nepřijala žádná výraznější opatření, která by tento pozitivní trend podporovala, ale počet cest na kole v ulicích metropole stoupl ve srovnání s předpandemickým obdobím o 30 až 67 %1,2. V zahraničí chápou mnohem lépe než u nás, že kolo je jedinečným prostředkem k udržitelnému rozvoji měst a také symbolem aktivního a zdravého životního stylu. Městská cyklodoprava je levná, rychlá a praktická forma mobility, kultivuje veřejný prostor a dokonce prospívá místnímu podnikání3,4,5. S nulovými emisemi bojuje s klimatickou změnou a znečištěným ovzduším. Zdravotní benefity má tak nejen pro cyklisty, ale i všechny obyvatele měst.

AutoMat už v květnu 2020 Praze nabídl pro inspiraci obsáhlou rešerši aktuálních cykloopatření a koncepcí ve světových metropolích od albánské Tirany přes Londýn a Paříž až po kolumbijskou Bogotu.

Ambasády na Světové cyklojízdě v Praze

Světové cyklojízdy se zúčastnili:





účast přímo paní velvyslankyně či pana velvyslance: Dánské velvyslanectví v Praze, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Velvyslanectví Norského království v Praze, Rakouské velvyslanectví v Praze a Velvyslanectví Švédska v Česku

účast zástupců ambasády na cyklojízdě: Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze, Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice a Velvyslanectví Nizozemského království v České republice.

Jízdu podpořily na dálku: Velvyslanectví Estonské republiky a Finské velvyslanectví v Praze.

Kromě ambasád se přidalo také několik zahraničních organizací se zájmem o udržitelnou mobilitu, např. Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

--------------------------------------------------------------------------

Poznámky: