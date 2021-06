Koronavirus: Británie poprvé za deset měsíců nezaznamenala žádné úmrtí, ale počet nákaz způsobených indickou variantou roste

Průběžné zpravodajství:

2. 6. 2021

- Poprvé od července 2020 nezaznamenala Velká Británie žádné úmrtí na koronavirus během 28 dní od pozitivního testu na covid. Vědci však varují, aby Británie nerozvolňovala svá karanténní opatření dne 21. června, jak plánuje, dokud nebude oběma dávkami proočkována většina obyvatelstva. ZDE - Indie chce ztrojnásobit kapacitu očkování do července na 10 milionů dávek denně a vyhnout se tak nové vlně nákazy.- Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika požadují rychlejší dodávku vakcín do chudších zemí a zrušení patentů na výrobu vakcín.- Pokles výroby vakcín v Brazílii vedl k poklesu očkování v této zemi a přispěl k tomu, že stále větší počet lidí nebylo očkováno druhou dávkou. Soudce od brazilského Nejvyššího soudu dal prezidentu Bolsonarovi pět dní na to, aby vysvětlil, proč se jeho vláda rozhodla uspořádat fotbalové mistrovství Copa America navzdory vážným problémům s koronavirovou pandemií.

- V Indii bylo očkováno téměř 45 milionů lidí, je to 4.7% celkového počtu obyvatel.









-Spojené státy proočkovaly 296 404 210 dávek vakcíny a distribuovaly jich už 366 317 045. Bohatí Jihoameričané houfně cestují do Spojených států na očkování proti covidu, protože USA očkuje kohokoliv, kdo přijde, informuje list New York Times.- Polsko začíná od 7. června očkovat 12-15 leté děti.- Itále určila padesát milionů euro na léčbu lidí trpících dlouhým covidem.- Světová zdravotnická organizace bude provádět očkování v severním Jemenu, který ovládají vzbouřenci.- Světová zdravotnická organizace schválila čínskou vakcínu Sinovac.- Izraelské zdravotnictví identifikovalo malý počet případů myokarditidy, zánětu srdce, hlavně u mladých mužů očkovaných vakcínou Pfizer. V Izraeli bylo od prosince 2020 do května 2021 identifíkováno mezi 5 miliony očkovaných osob 275 případů myokarditidy. většina pacientů nestrávila déle než čtyři dny v nemocnici a většina případů byla mírná. Studie dospěla k názoru, že je zřejmě vazba mezi druhou dávkou vakcíny Pfizer a muyokarditidou u mužů ve věku od 16 do 30 let.