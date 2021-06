ODS: Budeme šetřit tam, kde to nejvíc bolí

3. 6. 2021 / Filip Pertold

Pan Skopeček za ODS v Událostech komentářích poznamenal, že chce udělat revizi sociálních dávek a jejich potřebnosti a hlavně tam šetřit. Rozhodl jsem se mu ulehčit práci a vykopíroval jsem tento grafík sociálních výdajů z publikace Ministerstva financí "rozpočet v kostce".

Pokud by pan Skopeček do něho desetkrát zapíchl náhodně tužku, tak by se téměř osmkrát trefil do důchodů, takže proč nešetřit tam, ne? Doporučuji si to dát přímo na billboardy. Všichni se asi shodneme, že nadzákonná valorizace je hazard s budoucností, řekne to někdo nahlas? Samozřejmě lze šetřit i na invalidních důchodech, takovému panu Drábkovi i Kalouskovi to zaručilo nehynoucí slávu.