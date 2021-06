Stav klimatu: začátek roku 2021 je chladnější kvůli slábnoucímu atmosférickému fenoménu La Niña

3. 6. 2021

Zdá se, že po rekordně teplém roce 2020 bude letošní rok chladnější, což je způsobeno středně silným účinkem atmosférického fenoménu La Niña v druhé části loňského roku a na začátku letoška. La Niña má ochlazující efekt na klima. Nicméně rok 2021 bude téměř určitě patřit mezi 10 nejteplejších let v historii měření, informuje web carbonbrief.org.

Rok 2021 bude navzdory chladnějším teplotám stále v linii dlouhodobého trendu globálního oteplování, který svět zažívá od roku 1970. První čtyři měsíce letošního roku byly sedmé nejteplejší v historii měření – o něco chladnější, než jak tomu bylo za posledních šest let. Nicméně teploty mohou být o něco vyšší v následujících měsících, protože efekt fenoménu La Niña už zeslábl.



Globální teploty jsou v současnosti zhruba na úrovni projektované generací klimatických modelů, které jsou v souladu se zprávou Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2013.



Arktický led je v současnosti na spodním konci svého historického rozsahu poté, co v loňském roce dosáhl druhé nejnižší hodnoty v dějinách měření. Antarktický let je v této části roku blízko normálu, co se týče období v letech 1979 až 2010.



Zatímco je v současnosti množství mořského ledu větší než v uplynulém roce, stále se jedná o dlouhodobý klesající trend.



Jak už bylo řečeno, první čtyři měsíce roku 2021 byly sedmými nejteplejšími prvními čtyřmi měsíci v historii měření. Takže jsou teplejší než první čtyři měsíce všech let před rokem 2015.



Efekt atmosférického fenoménu La Niña, který charakterizoval závěr roku 2020 a začátek roku 2021, už zeslábl, přičemž většina předpovědí zohledňující La Niñu předpokládá, že po zbytek letošního roku budou přetrvávat neutrální podmínky. Chladnější podmínky ale mohou přetrvávat i poté, co La Niña odezní. To znamená, že po zbytek roku bude většinou pravděpodobně mírně tepleji. Celkově budou meziroční teploty v roce 2021 vyšší než v prvních čtyřech měsících tohoto roku.





