Jak obrovským způsobem pandemie postihla malé děti

2. 6. 2021







Reportérka: Generace, která prožila čtvrtinu svého života ve stínu covidu-19.



Holčička: Koronavirus způsobil, že jsem hodně smutná. Nelíbí se mi to.



Chlapeček: Koronavirus, to je taková špinavá věc. A je to malý. A někdy to lidi zabíjí.



Holčička: Já se asi budu muset - pokusit v to nevěřit.



Reportérka: Když zkoumáme průzkum učitelů prvních tříd, dopad pandemie na jejich žáky je znepokojující. 72 procent učitelů informovalo o regresi gramotnosti u svých žáků od té doby, co školy letos v březnu otevřely. Více než 56 procent učitelů si povšimlo poklesu ve znalosti počtů. 65 procent učitelů zaznamenalo zvýšení problémů s vyjadřováním. A více než polovina učitelů nám sdělila, že se obávají, že děti v jejich dnešních třídách situaci nedoženou.







Učitelka: Některé děti jsou pozadu asi o dva měsíce, některé jsou pozadu ještě daleko víc. Až tak rok pozadu, ve srovnání s tím, kde by měly být.



Jiná učitelka: Jsme v květnu a děláme věci, které bychom normálně dělali tak před Vánoci.



Reportérka: Největší problémy s onlinovou výukou mají děti, které teprve začaly do školy chodit. Drasticky to postihlo jejich vyjadřovací schopnosti.



Učitelka: Děti přicházejí do školy a mají opravdu velmi málo slov. Je naprosto zjevné, že prostě neměly možnost sociální interakce se širší skupinou lidí.



Reportérka: Premiér přislibil, že žádné dítě nezůstane pozadu. Avšak experti upozorňují, že vláda školám neposkytuje dostatečné množství potřebných peněz. Odhadují, že bude zapotřebí 13,5 miliardy liber na nápravu toho, co se zhatilo neexistencí vyučování. To je téměř desetkrát více, než kolik dosud vláda přislíbila. Učitelé varují, že loňský rok byl co do výuky bezprecedentně katastrofální a že to záporně ovlivní životní šance nejzranitelnějších dětí.



Felicity Gillespie, ředitelka, Kindred Squared: Pětileté děti mají největší problémy. Mají čtyřikrát častěji větší problémy s čtením než dospělí. Třikrát častěji mají mentální problémy a dvakrát pravděpodobněji než nynější dospělí budou nezaměstnaní. Samozřejmě, některé děti to doženou. Ale my víme, že to velmi rané zpoždění, v těch měsících, než děti jdou do školy, se během času zvětšuje. A čím více se zvětšuje, tím obtížnější je ho odstranit.



Reportérka: A existují důkazy, že poškození jde daleko za pouhé akademické schopnosti. Náš průzkum zaznamenal vysoce záporný dopad na mentální a sociální stav dětí. 85 procent učitelů v prvních třídách informovalo o regresi ve schopnostech dětí jednat ve skupinách. Od té doby, co školy znovu otevřely letos v březnu. 50 procent učitelů zaznamenalo propad v mentálním zdraví dětí. Požádali jsme učitele, kteří se účastnili našeho průzkumu, aby nám sdělili své zkušenosti. Říkali toto:



"Jeden chlapeček psal příběh. Psal jedinou větu znovu a znovu: 'Je to tvrdý den.' Děti koušou učitele, kopou je, nadávají jim. Děti nám povídají o problémech doma."



Reportérka: Pro mnoho dětí je pandemie opravdu těžká. Ale v některých rodinných situacích je to ještě složitější.



Maminka: "Ona jen sedí v rohu, stáhnutá do sebe. Je ztracená."



Šestiletá Charlotte strávila pandemii v naprosté izolaci se svou rodinou. Musela chránit svého invalidního bratra Baileyho, kterého by koronavirus zabil.



Maminka: "Charlotte spojuje covid se smrtí. Ale realita opravdu je, že její bratr by covid nepřežil."



Rodina musela zavést přísná opatření.



Maminka: "Když přijde Charlotte domů, musíme jí hned u dveří svléknou donaha, dát její šaty vyprat a ona hned jde do sprchy nesmí být v přítomnosti svého bratra, dokud nebyla totálně dezinfikována."



Ale když bylo načase začít znovu chodit do školy v březnu, Charlotte byla zděšená.



Maminka: "Večer před tím, než měla jít znovu do školy. hodiny brečela. Nechtěla vyjít z baráku. A pořád říkala, no jestli to může zabít Baileyho, jak to, že my můžeme zase chodit do školy? Doufám, že se nám vrátí ta energická, usměvavá, dynamická holčička, kterou Charlotte byla před pandemií."



Holčička: "Mně se korona nelíbí. Když nemáte roušku, tak na to - umřete."



Chlapeček: "Mně se to nelíbí, protože nemůžu k lidem chodit na návštěvu."



Chlapeček: "Kdy to vlastně skončí, to teda nevím."



Učitelka: Myslím, že je nejdůležitější, aby se škola snažila zajistit, aby děti byly v pohodě. Všechny ty titulky v novinách jsou o gramotnosti a o schopnosti počítat, a že děti jsou pozadu. Ono se to ale dožene a napraví, pokud budou děti v pohodě.



Reportérka: Třetina učitelů v našem průzkumu zastává názor, že to dětem potrvá nejméně pět let, než všechno doženou. Naše nejmladší a nejzranitelnější děti zřejmě budou zápolit s dopadem pandemie po mnoho let.

1