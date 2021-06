Stále se to šiří, po té zemské šíři

2. 6. 2021 / Petr Haraším

V Latinské Americe řádí brazilský typ. Nikoli typ krasavkyně/krasavec. Vlastně už ne brazilský, nyní pojmenovaný Gamma. Bolsonaro ho nechal fundamentálně-křesťansky vyšlechtit a teď to bude nějaká nicneříkající Gamma? To se mu líbit nebude. Zní to jako agama.





Šíření brazilské varianty po celém kontinentu už jede a nic nebrání covidu ve sklizni. Problémy v Kolumbii, Peru, Ekvádoru, Brazílii, Argentině jsou velké až nesmírné. Uruguay na tom není nijak lépe a úmrtnost tam patří k nejvyšším na světě. Taktéž v Paraguayi. V Uruguayi nerouší, nelokdauní a nechali to na svobodné odpovědnosti lidí.



Kolektivně nic takového jako odpovědnost zatím neexistuje. Někteří jsou odpovědní a ti druzí to kazí.



Paraguay je poněkud chudší, čemuž odpovídá i péče a procento vakcinace. Rusifikovaná Venezuela sice lže dle vzoru Kreml bez Kremlu s Kremlem, ale to ji od nákaz a úmrtí nespasí. Málo vakcín, a když, tak nekvalitní ruské a čínské. Špatné zdravotnické instituce a neochota vykouzlit lockdown.



Připomínám pozdrav od fanatického neonacisty a genocidního křesťana Bolsonara, protože varianta, která „nakazuje“ a zabíjí, pochází z brazilského města Manaus. Vysmátému Bolsonarovi nestačí, že páchá genocidu v Amazonii?



Čínské vakcíny CoronaVac se nijak zvlášť nepředvádějí a nakažení po nich mnohdy odcházejí do nebe nebo někam podobně. V Peru je situace mírně stejná, navíc se tam perou mezi sebou brazilská, chilská nebo peruánská mutace.



Do Peruna, těch mrtvých tam je třikrát víc než říkali.



Podobná podhodnocená čísla možná budou i v dalších zemích Jižní Ameriky. Je to opět a zas po celém světě. Po první, druhé, třetí až x-té vlně, zvládnuté či zvládnuté méně, lid už nedbá, nesleduje a neposlouchá dobrých rad odborníků a vyrazí všude tam, kde by rozhodně vyrážet neměl. Vyráží tam s velkou chutí.

Neefektivita některých dodaných vakcín plus zásadně mylná domněnka, že hned po aplikaci první dávky již můžu jupí a juchů, vede k nehezkým a konečným koncům. Už jsem dříve zmiňoval, že vakcína Pásu a stezky umí ochraňovat až do výše 16 % po první dávce a za to je potřeba čínským soudruhům potřást pravicí, nebo levicí, nebo hlavicí.



Nikoli jadernou, aby nedošlo k omylu, jejich hlavicí, která do světa krom dezinformací o šířící se nákaze vypustila i tyto vakcíny. Opravdu museli ten starý důl čistit? Si nemohou pořídit nový dle vzoru Polska?

Šíří se to šíří, po té zemské šíři

Nejen v Jižní Americe. K dalším vlnám pandemie zavelela Indie a po ní i sousedé. Blízcí i sousedé sousedů. Covid hranic nezná a nedbá. Nepál, Laos, Vietnam, Singapur, Barma, Kambodža, Thajsko. Král, císař, ústřední výbor, jiné veličenstvo, guru, láma, prezident, Covidu je to jedno. V Nepálu nemají prostředky ani na covidovou poradní linku, pomáhá jim Viber a dobrovolníci.



Kyslík není, zdravotnictví v kolapsu a o vakcínách ani nemluvě. Nepálský ministr zdravotnictví Hridyesh Tripathi volá po zavedení nouzového stavu, ale bude to v této zemi k něčemu?



Covid z rozvrácené Barmy prchá na všechny strany. Neproočkované Thajsko už konzumuje nelidskosti v Rusku proškolených barmských generálů. V Thajsku prosperují cestovní očkovací kanceláře. Zájemci si za téměř 100 tisíc vyrazí do USA pro vakcínu. Naši soudruzi je mohou následovat a do Ruska vycestovat.

Covid se šíří i po Tchaj-wanu, který si doposud užíval plody kvalitně zvládnuté první vlny. Vietnam a Thajsko mají naočkováno jen 2 % populace. Před nedávnem byl na BL Vietnam chválen. Z toho je vidět, jak se situace rapidně změní a že bez vakcinace to prostě nepůjde. První vlnu Covid zmákli dobře s karanténou a uzavřením země ven i dovnitř. Ovšem další vlna si je našla. Země otevřely zábavu a cestování a výsledky se musely dostavit. A dostavily se. Mohli si vzít poučení z našeho „Budelípa“ a „Bestcovida“, ale věřím, že je to těžké.

Tchaj-wan

A tak se nejen na Tchaj-wanu musí opět nekompromisně najet na akci 3R. Tchajwanci nám pomohli v době krize, tak nastal čas to Tchajwancům vrátit. Co takhle jim tam poslat srbské Pfizery se stotisícovým návdavkem od Čechů s díky?



Proč vůbec Srbsko ty Pfizery poslalo? Jako poděkování za Zemanovy plky a za vyznamenání pro velkosrbského válečníka?



Kdo doporučil na Tchaj-wanu izolaci jen na tři dny? Nějaký tamní Zima?



Umístit piloty China Airlines do karantény jen na krátko se nevyplatilo. A platit budou všichni. Hodně platit.



Nějaký zastánce a teoretik promořování? Přestali testovat, a to i evidentně nemocné, kteří si test plně zasloužili. Když netestovali, tak ani netrasovali. Když netrasovali, tak nevěděli. A jsou v zádeli.

Řekněte to zpěvákovi ve Strakovce. U nás se na výsluní opět prodrali promořovači a jsou označeni za ty skutečné odborníky. I když se situace na ostrově již notně komplikovala, podniky zábavy byly dlouho otevřené. Teď už nejsou.



Teď se otevírá zas někde jinde. Říká se tomu srdce Evropy. Čekají tam na Alfu, Betu, Gamu či jinou Deltu. Tchaj-wan má naočkováno stejně jako Nepál, jen jedno procento, což je fakt málo. Navíc, když máte smůlu a Čína jako tutlač pandemie si myslí, že vám může navíc zablokovat kvalitní západní vakcíny, tak jste zas tam, viz výše.



Snaha Číny vnutit Tchaj-wanu čínské neregistrované neefektivní vakcíny nebo donutit Tchaj-wanu Fosunem přeprodané Pfizery hraničí s chováním vzteklého fracka. Doufám, že si čínští komunisté nevydupou i zastavení COVAXu pro Tchaj-wan. Jsou toho schopni. Jsou ochotni škodit kdekoli, jakkoli, kdykoli. O zhovadilé čínské dezinformační kampani netřeba psát. Je nechutná.



Tchaj-wanská prezidentka Cchaj Jing-wen již Čínu veřejně obvinila. Kontrakt s Pfizerem byl před podpisem, už měli slavnostní brko připravené, než se do toho vložil stát míru a přátelství. Rázem bylo po téměř podepsané smlouvě a budou se počítat mrtví. To bude v Číně slávy. Podobně se Čína radovala nad covidmrtvými v Indii. Tchaj-wan zavřel hranice před Čínou, využil techniky a první kolo vyhrál. Nastoupila falešná jistota falešného pocitu bezpečí. To druhé vypadá na velký „průblem“.

Už je asi pravidlem po celém „zeměsvětě“, že po první slavné výhře následná vlna pandemie zasahuje hůř a víc. Mnohde už to vyzkoušeli. První dobrý, druhý ještě jsme to udýchali, a když už, tak zkusíme i tu třetí.

Maďarsko

V Maďarsku, v zemi ruským a čínským neregistrovaným vakcínám zaslíbené, Orbánem Rusku přislíbené, se rozšířil takový soudružský nešvar. Doufám, že se EU také jednou konečně pochlapí nebo něco podobného a zabrání prokremelskému Maďarsku, které naočkovalo své lidi ruským a čínským neregistrovaným zázrakem, v získání EU Covid pasu. Aneb když Orbán vnutil Maďarům východní kvalitu, ať si to teď vypije. Do dna. Bohužel Babiš podlehl a cestování Maďarům po České republice umožnil. Copak za to tentokráte dostal nabídnuto? Ještě stále nikdo nevysvětlil, proč Maďarsko coby premiant v očkování bere první příčku v covidových skonech? Že by ta vychvalovaná účinnost Sputniku V a čínského Sinopharmu byla tak nízká? Testy ze závislých maďarských, ruských a čínských laboratoří si nechte pro své věrné a naivní.

Anglie

Trasovací problém. Chyba aplikace. Hygiena nedostala data o nakažených indickou mutací koronaviru a stalo se to, co se stát muselo. Aplikace neukazovala správně kontakty a je zle. Špatně se trasovalo, nehlásily se kontakty, a tudíž se nesměřovalo do karantény. Kdo že to do Británie vpustil indické pracháče, kteří vlastenecky prchali z Indie, až se jim za rupiemi prášilo?



Systém na testování a trasování přišel brexitovou Británii na 37 miliard liber. Bilion korun nacpat do chybového software, to dá zabrat. No, snad se přihlásí hackeři z Ruska a vinu vezmou na sebe. Jinak nevím, nevím. Opravdu za to dali bilion? Nic to ovšem není proti akci Přijď si na covid do nemocnice.



Téměř 33 tisíc nakažených a z toho třetina na věčnosti, to už je dost i na „hlupce Johnsona“. Cože to slibovali před pochybným referendem? Něco o 350 milionech týdně pro britské zdravotnictví. 350 milionů týdně. 350 milionů týdně. To zní jako ta praštěná reklama s Alzákem. Zvláštní, vždyť ony projevy Johnsona a Alzáka jsou si tak nějak podobné. Alzák novým českým premiérem? Nu což, zlepšení by to bylo. Pět kampaní týdně, pět kampaní týdně.

Rusko

Už jsme se dlouho nepobavili nad stavem a úrovní politických loutek v Rusku. Tady jeden dobrý. Prý si v EU platíme za dávky vakcíny 1500 až 2000 jour. Máme to ale u nás prachaté občanky, občany a občánkata. Vypláznout 50 klacků za vakcinaci, a to se prý máme špatně. Pochopitelně starosta Moskvy lže jako Zeman u Vrbětic, ale co jiného v Rusku také čekat.



Jediné, kde se v EU cáluje je San Marino, kde si turista zaplatí za ruský Sputnik x krát víc než za srovnatelnou Astru. Sobjanin se takto trapně chtěl vnutit do vědomí ruských občanů, aby je pohnul k očkování ruským Sputnikem.

Problém není v lidu, problém je v ruské vládě a v Putinovi, kterému lid tak nějak nevěří a očkovat se nechce, ač se v Rusku již objevila i černá plíseň mukormykóza a politici varují před další třetí vlnou.



V Indii vznikají proti černé plísni specializovaná centra, ale jak znám Rusko, to bude tvrdit, že se lid natírá černou barvou a že tam mukorkozu nikdy neviděli a nikdy neuvidí. Stejně tak lhali o covidu na počátku, kdy covida nět, to jsou přeci každoroční zápaly plic. No a co, že jich je stokrát víc.

Situace v Rusku bude ovšem víc vážná. Ministr zdravotnictví Michail Muraško se přidal k starostovi Moskvy a nabádá Rusy, aby se Sputniku nebáli a šli do toho s vervou a nadšením.

Čína

Tajné služby západních států postupně odhalují, že čínští komunisté lžou víc než čínští komunisté, čemuž se nikdo nediví, krom čínských komunistů. Nejprve spatřila světlo boží akce tři vědci jdou do nemocnic, když je tam rozhodně v listopadu 2019 nikdo nečekal. Listopad, prosinec anebo to září v září?



Vyšetřování WHO o původu korona viru pod bedlivým dozorem čínských soudruhů. To mohli vyšetřovat třeba v Orlové, výsledky by byly stejné. Pak se objevila pacientka Su, která předběhla i ony tři krále putující za Covidem a do nemocnice pádila již v září. Další zprávy popisují akci vyčistíme důl na guáno, budeme mít nasr… uhlí. Nebozí horníci v roce 2012 si něco z dolu odnesli a po jejich stopách se vydala expedice Wu-Chan. Dál už to známe.



Jen se aktuálně profláklo, že ty genomy zdola dolu jsou nějak moc podobné velkému Kosiči z Wu-Chanu. Jestli jim utekl původní a trochu si zamutoval, nebo jej soudruzi v rámci boje za svět krásnější a milejší trochu upravili sami, se nikdo nikdy nedoví. V Orlové máme také doly, ať se přijdou kouknout. I netopýr by se jistě našel. I zapomenutý horník Karel.

Jak mimočínský lid věří své čínské straně, je vidět na Hongkongu. Mají tak moc rádi čínskou dominu Lamovou a vůbec čínský ústřední, že každé protipandemické nařízení pilně dodržují. Proč je to podobně stejné stavu v Rusku? Dokonce se nechtějí ani očkovat. Ani Pfizerem ani čínským neregistrovaným CoronaVacem Sinovacem.

Slovensko

Slovensko to jistí. Expirace ruského Sputniku tiše rychle tiká. Raději tedy k sedmému červnu slovenská vláda podlehla a Sputnik povolila. Expremiér Matovič, pachatel „sputnikového majdanu“, nevyměkl a ruský Sputnik V, neregistrovaný to preparát, si nenechal aplikovat, přičemž ostatním ho vřele doporučuje až nemístně nutí. Kdo by také věřil maďarským kremelským laboratořím? Ministr zdravotnictví Lengvarský od Sputniku zájemce lehce odrazuje. Já doufám, že jak v případě Maďarska, tak i v případě Slovenska EU zasáhne a Sputnici ruští i čínští zůstanou doma za pecí.





Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého