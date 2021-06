O rozkladu veřejného diskursu v České republice

7. 6. 2021 / Jan Čulík

Kolegové poukázali na vynikající článek s názvem "38 dní, kdy Británie somnambulně odkráčela do katastrofy" , který vyšel už loni v dubnu kupodivu v, v listě vlastněném velmi pochybným oligarchou Rupertem Murdochem o tom, jak se v důsledku indolence Borise Johnsona propadla během pouhých několika málo týdnů od loňského března Británie do neuvěřitelné covidové spouště. Angličanům je to úplně jedno - navzdory všeobecně známým a sdíleným faktům o Johnsonově autoritářství, aroganci a absolutní nekompetentnosti, jeho popularita u anglických voličů neustále stoupá, navzdory trvalé ostré kritice Borise Johnsona v médiích. Lidi prostě ztratili zájem o fakta i schopnost je vnímat.

"Úspěšnost" českých médií v odvádění pozornosti české společnosti od závažných problémů k irelevantním hloupostem je opravdu ohromující, stejně jako uzavření české veřejné debaty (pokud ještě vůbec existuje) na izolovaný píseček v české kotlině. Infantilizace české společnosti a intenzivní nezájem o závažnější témata, která ovlivňují její život, zdá se jdou ruku v ruce s ovládnutím české společnosti oligarchy. Každý, kdo má přístup k mezinárodnímu diskursu, je ohromen, jak podivné jsou priority dnešních českých médií a jak nadšeně to, co píší, veřejnost hltá.









Křetinskému se podařilo ovládnout český veřejný diskurs do takové míry, a Češi to konzumují s entusiasmem, že se s tím téměř nedá nic dělat, anebo to bude trvat generace, než se to podaří změnit, míní Albín Sybera. Manipulace české veřejnosti a propad do nemyslivého a škodlivého populismu bude zřejmě nyní pokračovat, vzhledem k tomu, že v předvolební nejistotě začal prostředníctvím svého PR agenta Andrej Babiš už útočit na "cizáky".

Totéž v Česku. Všimněte si, jak malý zájem čtenářů je o texty publikované na tomto serveru Britských listů , týkajících se opravdu zásadních, závažných problémů České republiky i zahraničí, které samozřejmě i Českou republiku tvrdě postihnou a je záhodno se na ně připravit, nebo alespoň o nich vědět. To, jak lidé strkají hlavu do písku, je skutečně pozoruhodné. Je to proto, že mají pocit, že stejně nic nemohou dělat, takže nemá smysl se o cokoliv zajímat? A houfně se přesunují k podpoře ultrapravice, která jejich problémy a frustraci nejen nevyřeší, ale ještě je v podstatě zhorší. Je to také proto, že VŠECHNY politické strany v ČR jsou nyní zcela bezradné a neschopné a voliči nemohou mít naději ani schopnost, že by zvolili někoho, kdo by byl schopen závažné problémy řešit? A řešit je nikdo nemůže, protože se o nich ani nemluví. Protože když o nich napíšete, lidi to prostě nečtou.Zajímavé je, že ještě za Nečase byla frustrace lidí s českou vládou spojena s jejich ochotou sledovat nezávislé kritické analýzy toho, co se děje. Alarmující ovšem je, že za posledních pět šest let, od uměle vytvořeného strašáka uprchlické krize (je neuvěřitelné, že se někteří lidé v ČR stále bojí "změny kultury v Evropě v důsledku imigrace" - to je OPRAVDU dnes ten nejzávažnější problém?) se zdá se úplně rozložila schopnost české veřejnosti vnímat analýzy závažnějších problémů či o ně vůbec projevovat zájem. Je zajímavé jak ten zlom přibližně koreluje s proměnou vlastnické struktury médií v České republice, upozorňuje Albín Sybera.V týdeníku Sunday Times nyní vyšel poněkud bulvární a povrchní článek , který nicméně varuje, že po Kellnerově smrti přebírá oligarcha Daniel Křetinský zřejmě většinu Kellnerových televizních stanic ve střední Evropě. Týdeník také upozorňuje, že Křetinský jen nyní největším držitelem akcií v britské poště a druhým největším ve velkém britském potravinářském supermarketu Sainsbury's, vlastní také 49 procent akcií francouzského deníkua samozřejmě český tisk, včetně bulvárního. Křetinský také vlastní celou řadu britských elektráren.