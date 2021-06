Signál zoufalství a herectví v politice: Jak Babišovu orbánizaci prosazuje Marek Prchal

5. 6. 2021 / Fabiano Golgo

Kromě cestovního ruchu má Česká republika jen velmi málo co nabídnout.







Pozn. JČ: Už to ale začalo dřív. Včera jsem shodou okolností hovořil s několika Češkami žijícími v Edinburku. Mají děti-teenagery, kteří chodí do skotských škol. V rozhovoru vyšlo najevo, že ti teenageři svědčí o tom, že se v skotských školách po glasgowském rasistickém incidentu s fotbalistou Kúdelou stala Česká republika všeobecným absolutním odstrašujícím příkladem institucionálního rasismu, na který učitelé varovně žákům poukazují,







Vždycky jsem se snažil v rámci kulturní diplomacie, kterou ČR nezbytně potřebuje , prosazovat mezinárodně dobré jméno České republiky i její kultury. Čeští politikové mi v tom před opakované žádosti v podstatě nikdy řádně nepomohli. Financování bohemistických doktorandských stipendií na Glasgow University, které zavedl premiér Sobotka, zrušili.





Teď už dělat pozitivní kulturní diplomacii ve prospěch České republiky stejně nejde. Drobnou dlouholetou práci zničí totálně rázem jediné rasistické a xenofobní gesto.



Prchal samozřejmě osobně problém s „cizáky“ ve své zemi nemá. Slovák Babiš také ne, protože mezi jeho přáteli je množství cizinců. Jak Babiš, tak Prchal se za scénou jistě smějí, jak lehké je šířit mezi Čechy xenofobii.Interní průzkumy hnutí ANO ukazují, že je velká pravděpodobnost, že Babiš všeobecné volby prohraje. A Babiš si volby nemůže dovolit prohrát, protože by nebyl schopen udržet své podnikání nad vodou bez zásahů státu. Bojí se, že nakonec skončí ve vězení.Orbánizace České republiky je zjevně jen propagandistickou taktikou než opravdovou vírou politiků. Ani Okamura ve skutečnosti není tím buldokem, jakým se vykresluje pro xenofobní rasistické, eugenistické české masy. Okamura je více herec než cokoli jiného. Liší se od otce a syna Václava Klause, ti své krajně pravicové názory skutečně zastávají.Domnívám se, že pokud člověk něčemu skutečně věří a brání to, pak je to legitimní. Když však politici začnou jednat jako herci, pak jsou to jen podvodníci. Neliší se od někoho, kdo vám slíbí prodat kočku a pak od nich dostanete krysu. Pokud opravdu nechcete v této zemi cizince, Babíš vám nepomůže. Jen lže, že to udělá.V zákulisí vzniká mezi ANO a SPD zlá koalice. Například Okamura bude rozhodovat o tom, koho ANO podpoří při volbě nového člena Rady České televize. Včera jsem to zaslechl, když to důležitý český Babišův politik potvrzoval kamarádovi, kterého máme společného.Komunistický režim vnucoval středoevropským národům v rámci infantilizace tamější kultury představu, že cizinci jsou podezřelí, takže je tu půda pro xenofobní rétoriku velmi úrodná. Češi trvají na tom, že nejsou rasisté, ale toto popírání nic nemění na tom, že všichni, kdo nejsou Češi a v této zemi žijí, svorně potvrzují: drtivá většina českého obyvatelstva je xenofobní.Pokud budou Prchal a Babiš nyní dávat společnosti signál, že rasismus a xenofobie jsou v pořádku, vzniknou v Česku jen nové verze nechutného chování Čechů vůči židům, bez ohledu na mýtus, že tato země nebyla antisemitská.Nastal zlom. Dokud přicházela v ČR extremistická rasistická rétorika jen z okrajových politických stran, přidávali se jen otevřeně netolerantní lidé. Když však něco řeknou lidé u moci, legitimizují to a tím budou uvolněny nejhorší instinkty mas. Šíření fašistických postojů už delší dobu podporuje prezident Zeman a působí to především na české maloměšťáky. Nyní, když cizinec, který se stal premiérem, předstírá, že je proti cizincům, živí tím skryté instinkty ještě daleko většího množství občanů.Česká republika nyní kráčí směrem k tomu, aby se stala mezinárodním vyvrhelem, jako jsou Maďarsko a Polsko.