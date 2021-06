Film Medvídek jako průvodce novým komunistickým Polskem strany Právo a spravedlnost

Mezitím v Absurdistánu 178:

2. 6. 2021 / Tomasz Oryński

Někteří říkají, že strana PiS si klade za cíl znovu vytvořit v Polsku komunistický systém. I když to není dokonalá analogie, zdá se, že mezi Polskem tehdy a Polskem nyní existuje mnoho podobností. Pokud chcete porozumět dnešnímu Polsku, možná byste se měli podívat na některé staré polské filmy, zobrazujících absurdity komunistického systému. Jedním z nich by byla kultovní komedie Stanisława Bareji -

Medvídek: Ale není to tak, že by selhaly všechny sliby strany PiS. Možná by bylo příliš riskantní, aby se ponorka ORP Orzeł ponořila, ale alespoň bude brzy schopna plout do Elblągu pomocí nově vykopaného kanálu přes Viselskou kosu. Kanál, který nedává žádný ekonomický ani vojenský smysl, a už púřekročil svůj rozpočet. Což mě přivádí zpět k další scéně z Barejova filmu





- O to tu jde. Nikdo to neví, takže se nemusíte bát, že se vás na to někdo zeptá. Víte, jakou funkci ten medvěd plní? Reaguje na zásadní potřeby naší společnosti. To je medvěd pro rozsah našich schopností. Víte, co s tím medvědem děláme? Otevíráme oči nevěřících! Podívejte se, říkáme, toto je naše, to jsme dokázali my, a ještě to ani není naše poslední slovo!





Medvěd, jemuž film vděčí za svůj název, byl obludná postava ze slámy, kterou vyrobily hlavní postavy filmu, šéfové státem ovládaných institucí. V kultovní scéně (přibližně ve stopáži 1 hodina 8 minut) jeden z nich sdílí své nápady, jak ušetřit během tohoto projektu veřejné peníze, za což ho ale zkritizuje jeho kolega, který požaduje, aby vše proběhlo „správně“, za plnou cenu a za účasti co největšího počtu dalších státních institucí. Když se první postava proto naštve, druhá postava mu připomene, že se jim platí dvacetiprocentní honorář za poradenství, takže čím dražší medvěd bude, tím více výdělku mohou očekávat. A co medvěd sám? Je vyroben ze slámy, stejně tedy na podzim shnije. A nikdo se nebude ptát, jaký to všechno má smysl, protože to nikdo neví.Pamatujete si na ten trajekt, pro který premiér Mateusz Morawiecki osobně dal kýl už v roce 2017? Zdá se, že to byl jeden z takových medvědů. Kýl už dávno zrezavěl a po té, co se krátce objevil v médiích, když se zjistilo, že to nebyl vlastně lodní kýl, ale jen nějaký náhodný kus železa, který náhodou ležel v loděnici, už všichni na celou věc dávno zapomněli. Až do nynějška. Nedávná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu zjistila, že náklady na celý projekt dosud dosáhly téměř 14 000 000 zł., tedy 84 000 000 Kč. Projekt zahrnoval mnoho aktivit, jako návrh, jeho modifikace, výzkum, analýzu stadia dokončení projektu, výzkum prognózované dopravy Ro-Ro z polských přístavů a dokonce založení speciální státem ovládané společnosti „Polské trajekty“, která měla být pověřena „koordinací výstavby trajektů pro obě polské trajektové společnosti“. Ale zdá se, že projektu bylo od samého počátku souzeno zkolabovat - na stavbu plavidla nebyly peníze, a i kdyby bývaly byly, loděnice ve Štětíně byla příliš malá na to, aby se tam mohla postavit loď takovéto velikosti. Jsem si ale jistý, že několik poradců, kteří mají za úkol projekt neustále měnit a poté analyzovat jeho fázi dokončení, tam vydělává opravdu slušné peníze.Nejvyšší kontrolní úřad zjevně zahajuje válku s vládou. Bylo zjištěno, že jeho šéf Marian Banaś, dříve muž PiS, má nějaké temné obchody s kriminálníky. PiS se ho pokusila přinutit, aby odstoupil - přímo nebo nepřímo, jako když poslali Ústřední protikorupční úřad, aby obtěžoval jeho rodinu - ale Banaś se rozhodl postavit se jim a upozornil, že pokud ho zničí, padnou s ním i nejdůležitější lidé ve straně PiS s ním ZDE. Nakonec se rozhodl jednat a začal vysoko - rovnou obvinil premiéra ze zneužití zákona, když se loni pokusil uspořádat nelegální poštovní prezidentské volby ZDE . Případem se už zabývá prokuratura.Problém je v tom, že prokurátory ovládá ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který tvrdí, že pokud jde o tyto nezákonné volby, zákon porušila opozice. Takže si nemyslete, že by se konalo nějaké vyšetřování nebo něco jiného, ​​v Polsku to už tak nefunguje.Naštěstí tomu tak není vždy. Poté, co jednoho ze Ziobrových muží přistihla policie n při řízení pod vlivem alkoholu (bylo by těžké ho přehlédnout, protože vrávoral s automobilem přes celou silnici s již poškozeným kolem), prokurátoi požadovali podmínečné upuštění od žaloby. Soud to odmítl a příslušný prokurátor byl odsouzen, což znamená, že již nemůže být prokurátorem (a několik let vůbec nebude smět pracovat v soudnictví či jako právník). Přesto pochybuji, že by měl problémy finančně přežít, jsem si jistý, že zjistíme, že někde dostal nějakou příjemnou práci.Další kultovní scénou z filmubyla scéna z pohraničního přechodu, kde musel občan vracející se ze zahraničí platit za každý kilogram své tělesné váhy, o kterou přišel. A jako člověku s vysokoškolským vzděláním mu je účtován poplatek navíc, protože „KAŽDÉ KILO OBČANA S UNIVERZITNÍM TITULEM MÁ PRO NÁROD MIMOŘÁDNOU HODNOTU“, jak praví transparent na pohraničním přechodu. Tuto scénu si v poslední době často připomínáme, když katoličtí radikálové přicházejí se stále novými nápady jak trestat ženy, které se vydají do zahraničí za potratem , protože by samozřejmě bylo nutné zavést nějaký druh poraniční kontroly, zda vracející se žena nebyla při cestě do zahraničí těhotná.Podle stávajícího zákona jsou ženy v Polsku mučeny. Server Oko.press popsal situaci ženy, které byl odmítnut potrat navzdory skutečnosti, že bylo o tři týdny předtím zjištěno, že nenarozený plod v jejím těle je mrtvý. Stále se od ní očekávalo, že porodí „přirozeným“ způsobem. Jak se zdá být v Polsku pravidlem, soukromá nemocnice nemá žádné morální námitky a za pouhých několik tisíc zlotých ten potrat provedla...V další scéně z filmuvybudovala milice falešné město, aby mohla pokutovat řidiče, kteří překračovali povolenou rychlost v zastavěném území. Zdá se, že policie za vlády strany PiS jedná podobně a využívá mezer v zákoně k trestání protivládních demonstrantů. Navzdory tomu, že soudy zrušily téměř 100% případů trestního stíhání za „účast na nezákonném shromažďování“, které jim předložila policie, účastníky těchto demonstrací policie pravidelně šikanuje. Vláda ji podporuje tím, jak jsou rozvolňována pandemická omezení. Můžete tedy klidně jít do přeplněného kostela, pak se dostat přeplněným autobusem do centra města, projít se přeplněnou promenádou atd. Ale pokud chcete protestovat proti vládě, jakékoli shromáždění nad pět lidí je nezákonné (mimochodem, není, ústava zaručuje právo na protesty, každý pokus o omezení tohoto zákona je protiústavní - ale samozřejmě už nemáme Ústavní soud, který by se staral o naše práva).Film Medvídek se dokonce zmiňuje i o únosu letadel (nebo možná koňských povozů, které je poté třeba nahradit letadly, hlavní postava si není úplně jistá, jak to funguje). Toto je také v poslední době v Polsku horké téma. V pondělí tento týden bylo letadlo PLL LOT směřující z Moskvy do Varšavy donuceno vrátit se zpět k bráně, aby mohl být z něho vyvlečen opoziční aktivista a zatčen . Jsem si jistý, že ho Rusové mohli zatknout, než nastoupil do letadla. Rozhodnutí přinutit polské letadlo k návratu zpět na letiště bylo jen ukázkou síly. Je to pouze týden poté, co režim Alexandra Lukašenka unesl let společnosti Ryanair z Atén do Vilniusu, aby mohl být zatčen opoziční novinář Raman Pratasevič. Mimochodem, navzdory dřívějším zprávám se ukázalo, že Pratasevič NEDOSTAL v Polsku politický azyl. Proč? Může za to polská byrokracie. Poslali mu dopis na špatnou adresu, a protože nedostali žádnou odpověď, jednoduše případ uzavřeli, aniž by ho dále vyšetřovali nebo se ho pokusili kontaktovat jinými prostředky. Ale existují i ​​dobré zprávy. Stejně jako rozbité hodiny ukazují správný čas dvakrát denně, PiS někdy dokáže něco udělat správně. Změny dopravních předpisů znamenají, že od 1. června jsou řidiči povinni dávat přednost na přechodech přednost chodcům. To ukončí obviňování chodců zabitých na přechodech za jejich smrt, protože „najednou vyšli na vozovku před jedoucí vozidlo“. Tato mentalita je tak hluboce zakořeněna v mysli polských řidičů, že nedávno polská policie po zabití jednoho chodce zveřejnila tvít s pohledem zpoza čelního skla automobilu směřujícího k oslepujícímu slunci s nápisem „Milý chodci, tohle všechno vidím, když jedu proti slunci. Takže, prosím, nevstupujte pod má kola, protože i když jedu 50 km/h, asi vás neuvidím."Ano, to byla prosím jejich zpráva. Žádné „ŘidičI, zpomalte, pokud nevidíte, kam jedete“. Protože 50 km/h je maximální legální rychlost v zastavěných oblastech během dne a po výše zmíněných změnách také v noci. Další změny jsou rovněž zaměřeny na zvýšení bezpečnosti - poprvé jsou zavedeny minimální vzdálenosti mezi vozidly na rychlostních silnicích a na dálnicích (polovina rychlosti v metrech), ale chodci mají také nové povinnosti: nyní se musejí při přechodu přes ulici nebo přes tramvajové koleje přestat dívat na mobilní telefon.Mám řidičský průkaz od roku 1998 a ztratil jsem přehled o tom, kolikrát se od té doby změnil polské silniční předpisy, ale je to vlastně poprvé, kdy jdou změny správným směrem a mohou skutečně zlepšit bezpečnost, spíše než jen komplikovat pravidla a vyžadovat umísťování nových nesmyslných značek u silnice.Když už mluvíme o bezpečnosti a zbytečných věcech, řada předních novin dostala (údajně) dramatický anonymní dopis od polských ponorkářů. Jeho autoři chtějí upozornit veřejnost na tragický stav jediné polské ponorky, která stále zůstává v činné službě. Tvrdí, že během nedávného cvičení jim technické potíže téměř zabránily v návratu na hladinu. "Je to zázrak, že ORP Orzeł stále pluje" - ​​napsali a poukázali na to, že 35letá sovětská ponorka nebyla řádně opravena po dramatickém požáru, k němuž došlo v roce 2017 ZDE, a byla přesto přes protesty posádky vrácena zpět do služby. Autoři dopisu tvrdí, že jedinými důvody, proč je ORP Orzeł stále v provozu, jsou prestiž a propaganda: nebylo technicky možné , aby Polsko mělo jen dvě zbývající ponorky, plavidla třídy Kobben. Tyto hromady šrotu ze šedesátých let dvacátého století nemohou plnit žádné moderní námořní úkoly, a proto byly nebezpečné pouze pro své posádky a v nejlepším případě patří do muzea. A pokud by byl Orzeł také vyřazen z provozu, znamenalo by to konec polských ponorkových sil, což by upozornilo na to, že strana PiS nevytvořila novou podmořskou flotilu (tehdejší ministr obrany Antoni Macierewicz dokonce něco říkal o ponorkových letadlových lodích ). Mezitím jsou posádky ponorek připraveny riskovat své životy, aby bránily polská moře, nikoliv ale udržovat vyskou popularitu strany PiS. (Mluvčí armády má podezření, že je dopis falešný, a tvrdí, že ponorka ORP Orzeł je zcela bezpečná a díky dalším opravám znovu získává plnou bojeschopnost).Konzultanti samozřejmě dostanou spravedlivý honorář.