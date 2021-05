Češi jsou zřejmě zrádci

Mezitím v Absurdistánu 177:

26. 5. 2021 / Tomasz Oryński

Je tomu už pár dní, co Lukašenkův režim unesl polské letadlo (ano, toto letadlo firmy Ryanair bylo registrováno v Polsku). A přesto náměstek ministra pro bezpečnost (to je totiž oficiální role Jarosława Kaczyńského ve vládě) k tomuto tématu ještě nepromluvil (nemluvě o žádných opatřeních vlády ohledně osudu předáků polské menšiny v Bělorusku, kteří byli uvězněni už před MNOHA MĚSÍCI ). Možná svou práci Kaczyński nebere až tak vážně?Přesně to se dá podezřívat po přečtení jeho nedávného rozhovoru pro týdeník, kde Kaczyński říká, že nedávný zákaz potratů v Polsku vlastně není problém. "V novinách jsou reklamy, kterým člověk, i s průměrným intelektem, rozumí a může si zorganizovat potraty v zahraničí, levné i dražší," - řekl poté, co rozšířil pár lží na toto téma. Takže pro Kaczyńského potrat není problém, tragédie stovek žen není problém, pokud dosáhl svého politického cíle tím, že zákazem potratů v Polsku nadchl církev i radikální pravici.