Čelný britský akademik: Nynější rozvolňování povede ke katastrofě, pokud podceníme nové varianty

28. 5. 2021

V Británii je nyní více než 50 procent nových nákaz indická varianta, která je nakažlivější a vražednější než předchozí britská varianta, která byla nakažlivější a smrtelnější než původní loňská varianta koronaviru.





To, co probíhá nyní v Británii, ten nárůst infekcí, k tomu v nadcházejících týdnech dojde v Evropě, varují britští epidemiologové. Pokud totiž nejsou uzavřeny hranice, varianty se rozšíří všude. Česko to konec konců zažilo s ničivou britskou variantou.





Naštěstí bylo zjištěno, že především vakcína PFizer/BioNTech brání vážnému onemocnění i indickou variantou i jejímu šíření. Občané však musejí být očkováni oběma vakcínami a očkování je účinné až po 14 dnech po druhé vakcíně. Jen tři procenta občanů očkovaných oběma vakcínami skončilo v nemocnici, vakcína má tedy proti hospitalizaci účinnost 97 procent.V České republice se šíří bohorovná, idiotská a představa, že když člověk prodělal covid, je proti další nákaze imunní. NENÍ TOMU TAK. MUSÍTE BÝT OČKOVÁNÍ OBĚMA VAKCÍNAMI, POKUD MOŽNO OD FIRMY PFIZER.Vážným nebezpečím je, že do proočkování CELÉHO OBYVATELSTVA se koronavirus šíří především v mladší populaci, v níž vznikají varianty, kterou se mohou vymknout vakcínám a začít zabíjet i mladé lidi. Je proto naprosto urgentní proočkovat co nejdřívě oběma vakcínami celou populaci a do té doby nerozvolňovat karanténní opatření.Matematik Profesor Sir Tim Gowers z Cambridge University varuje, že "velmi rychle nastane krize", pokud britská vláda koncem června rozvolní karanténní opatření a bude ignorovat šíření indické varianty.V pátek 29. května vzrostl v Británii denní počet nákaz o 4184 případů. Je to největší nárůst od 1. dubna 2021. Za poslední týden se počet nákaz v Británii zdvojnásobil. Potíž je, že exponenciální růst nákaz je velmi rychlý: za pár týdnů půjde o statisíce až miliony nákaz.Ve čtvrtek 27. května oznámila britská vládní organizace, že 75 procent všech nových nákaz v Británii je nyní indická varianta. Přítomnost indické varianty byla zaznamenána v 55 zemich světa.Profesor Sir Tim Gowers je držitelem matematické Fields Medal - což je Nobelova cena za matematiku. Někdejší vysoký poradce Borise Johnsona Dominic Cummings ho charakterizoval jako jednoho z nejchytřejších lidí na této planetě.nt: Vědci volají po opatrnosti, vzhledem k tomu, že případy variant rychle rostou