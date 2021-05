Koronavirus: Indická varianta byla nalezena nejméně v 53 zemích světa

Průběžné zpravodajství:

26. 5. 2021

V úterý 25.5. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR zaznamenalo 658 denních nákaz. V ČR do 25.5. zemřelo 30 054 lidí, je to denní nárůst o 13 mrtvých. V nemocnicích je 741 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 659 433 osob . MZČR o průběhu pandemie v ČeskuJančura chce šířít nákazu ponoukáním Čechů, aby jeli jeho vlaky "levně" do Chorvatska! Češi se skutečně hromadně chystají přivézt nákazu z dovolené v Chorvatsku. Britská vláda apeluje na Brity, aby letos v létě nejezdili do zahraničí na dovolenou. . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . I Českou republiku vážně ohrožuje cestování do zahraničí.



V úterý 25.5. bylo očkováno 80 083 osob. Dosud bylo v ČR první dávkou očkováno 3 541 635 lidí, druhou dávkou 1 248 618 osob.

- Varianta koronaviru, která byla poprvé identifikována v Indii, je nyní oficiálně zjištěna v 53 zemích světa, informuje ve středu Světová zdravotnická organizace (WHO). Z neoficiálních zdrojů vyplývá, že varianta B.1.617 se vyskytuje ještě v dalších 7 zemích, celkem tedy v 60 zemích světa. Zpráva WHO uvádí, že indická varianta je nakažlivější, její úmrtnost se zkoumá. Globálně za poslední týden počet úmrtí a nákaz klesá, celkem bylo registrováno asi 4,1 milionů nových nákaz a 84 000 nových úmrtí - je to pokles nákaz o 14 procent a pokles úmrtí o 2 procenta ve srovnání s předchozím týdnem. Největší pokles zaznamenala Evropa a pak jihovýchodní Asie. Počty případů v severní a jižní Americe, ve východním Středozemí, v Africe a v západním Tichomoří zůstávají obdobné jako předchozí týden.- V Anglii onemocnělo koronavirem během pandemie nejméně 77 000 zdravotníků.- Počet pacientů nakažených koronavirem na jipkách ve Francii poklesl v úterý o 49 na 3447.