Přestaňte srovnávat Izrael s apartheidem v Jihoafrické republice, je to mnohem horší

27. 5. 2021

V těchto dnech je běžné srovnávat institucionální rasismus v Izraeli a okupaci palestinských teritorií s režimem apartheidu, který byl praktikován v Jihoafrické republice. Do jisté míry je to odůvodněné. Režim apartheidu v JAR ale přes všechnu hrůzu a brutalitu nikdy nepoužíval stíhačky ani dělostřelectvo k bombardování a ostřelování perzekvované populace žijící v černošských čtvrtích. Izrael to tak dělal v minulosti a pokračuje v tom i nyní, píše výzkumník z Johannesburgu Thembisa Fakude.