Turisté z EU si stěžují na vážnou šikanu na britských hranicích

28. 5. 2021



Turisté z EU svědčí o tom, že s nimi britská imigrační služba zachází jako s kriminálníky, zadržuje je a bere jim otisky prstů



Turisti z Evropské unie jsou zadržováni na britských hranicích, jsou obviňováni z údajného lhaní a jsou jim odebírány otisky prstů.



Sergio D’Alberti, jednapadesátiletý italský ředitel hotelu, nyní do 1. července bez práce v důsledku covidu, byl zadržován britskými imigračními úředníky v Calais po dobu sedmi hodin poté, co rozhodli, že by byl "zátěží" pro britský sociální systém.

Sdělili mu, že jeho 4500 euro "nestačí na jeho pobyt v Británii" a že to, že nemá zpáteční jízdenku ani zaměstnání, vyvolává jejich podezření.D'Alberti plánoval silniční turistiku ze svého domova na Azurovém pobřeží jako zábavu během pandemie cestou do Irska, kde se chtěl setkat s rodinou své manželky. Namísto toho, uvedl, ho zadržovali po dlouhé hodiny, vzali mu otisky prstů a vyfotografovali ho, "jako bych byl zločinec", protože si po karanténě nezařídil všechny hotely a neměl zpáteční jízdenku."Bylo to hnusné. Jsem zhnusen tím, jak se mnou zacházeli. V životě jsem nebyl takhle ponížen. Už nikdy do Británie nepřijedu. Pro mě Británie už neexistuje. Není v mém slovníku. Po Calais následuje už jen severní pól."Skoro totéž zažila Angelina, dánská kuchařka, která přicestovala z Jutlandu se svým přítelem. "Jen jsem s ním jela na návštěvu jeho rodičů. Mám tady v Dánsku zaměstnání a plánovala jsem být v Anglii tři týdny."Jako D'Albertimu, Angelině odmítli britští imigrační úředníci v Calais vstup do země. Tak se pokusila přiletět na londýnské letiště Heathrow, kde ji zadrželi a dali na pět hodin do cely. Navzdory tomu, že měla zpáteční letenku na 16. června a trvala na to, že používá svého práva jako občan EU navštívit Británii bez víza, imigrační úředníci ji plánovali deportovat a zabránit ji setkat se s přítelem. Nakonec ji pustili ve 22.30, což Angelina charakterizovala jako "děsivý" zážitek. Britští imigrační úředníci nedokázali vysvětlit, proč jim to trvalo tak dlouho, ani proč ji zadržovali. Také jí prohledali zavazadla a vyslýchali ji o jejím zaměstnání v Dánsku a o jejích rodičích.Podrobnosti v angličtině ZDE