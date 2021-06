Mezinárodní den dětí - podpořte děti, které neměly tolik štěstí

Desetiletá Helenka začala využívat služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež Armádě spásy v Brně před rokem a půl. Do centra dochází pravidelně. Nejvíce tráví čas v hudebně, kde zpívá do mikrofonu nebo trénuje na klávesy. U Helenky jsme si všimli výrazného hudebního nadání. Pochází z hudební rodiny, avšak o svém talentu dlouhou dobu pochybovala. Když jsme zaznamenali, že se má v Brně konat soutěž Amaro STAR pro mladé zpěváky pod záštitou neziskové organizace IQ Roma servis, navrhli jsme Helence, že by se mohla zkusit do soutěže přihlásit. Helenka je velká trémistka, proto z počátku váhala, ale nakonec si řekla, že se překoná a soutěže se zúčastní. Společně jsme ji přihlásili do soutěže, kdy nejprve prošla výběrovým kolem. Dále jsme jí poskytli zázemí pro přípravu na soutěž a byli jsme jí oporou ve chvílích, kdy bojovala se svojí trémou a strachem z neúspěchu. Soutěžní ročník 2020 se pro ni stal úspěšným. Umístila se na krásném 3. místě z celkového počtu osmi soutěžících z různých koutů České republiky. Jako výhru získala 2 hodiny v nahrávacím studiu, kam jsme ji později doprovodili a kde si nazpívala cover romské písně Me tut užarav. Snažíme se Helenku i nadále podporovat a motivovat v tom, aby si šla za tím, v čem je dobrá, a aby na sobě pracovala a překonávala svoji trému i strach.