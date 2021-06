Benediktinské opatství "na pokraji světa" se v pondělí znovu po renovaci otevírá kontemplaci

7. 6. 2021

Křesťanská komunita na miniaturním hebridském ostrově, do níž už staletí cestují poutníci z celého světa, znovu v pondělí 7. června otevře své dveře veřejnosti po rozsáhlé veřejné sbírce, která umožnila její renovaci. Crowdfundingová kampaň shromáždila na renovaci 3,75 milionů liber (112,5 milionů Kč).Komunita na Ioně, soustředěná kolem benediktinského opatství, kde je pohřben předák britské Labouristické strany John Smith, který v roce 1994 náhle zemřel na infarkt, během posledních tří let modernizovala své budovy. Instalovala mimo jiné obnovitelný systém vytápění a připojení na superrychlý internet.

V roce 2016 ionská komunita varovala, že bez podstatné modernizace přestanou být její budovy funkční, což by práci komunity "vážně ohrozilo". Přišlo několik větších finančních darů, ale většina peněz se sebrala od jednotlivců a od církevních komunit. Přispělo asi 2500 lidí z 22 zemí světa. Peníze se získávaly i prodejem doma vyrobeného pečiva a prostřednictvím sponzorovaných pochodů jednotlivců.





Očekává se, že se v pondělí účastní na internetu tisíce lidí z celého světa ceremonie požehnání, které má znovu zahájit veřejný provoz komunity.Nový systém vytápění bude pumpovat horkou vodu z podzemí do historického opatství, do vesnické radnice, do škol, do domovů i podniků na ostrově. Ubytování bylo zpřístupněno vozíčkářům, zmodernizován byl refektář, byla postavena nová kuchyně a všude bylo instalováno nové elektrické vedení."Snažili jsme se být co nejekologičtější, což je ale v benediktinském opatství opravdu obtížné," řekla Ruth Harvey, šéfka ionské komunity. Práce zkomplikovala skutečnost, že opatství je chráněno jako vzácná historická památka, a je umístěno na vzdáleném ostrůvku u západního pobřeží Skotska.Iona je známá jako kolébka křesťanství v Británii. V roce 563 na Ioně založil klášterní komunitu irský mnich svatý Kolumba. Tento týden bude ionská komunita také oslavovat 1500. výročí Kolumbova narození.Ve středověku na Ioně vznikl benediktinský klášter a v roce 1938 byla založena Ionská komunita. Založil ji George MacLeod, který si z Glasgowa přivezl nezaměstnané kvalifikované řemeslníky a mladé budoucí kněze. Ti tehdy opravili trosky středověkého opatství.Návštěvníci komunity pomáhají při pracích každodenního provozu komunity, společně se modlí a účastní se i na dalších činnostech. "Není to tady hotel ani konferenční středisko," vysvětluje Harveyová. "Lidí přicházejí pro kontemplaci a pro inspiraci, a uvažují o důležitých problémech - o životním prosteřdí, o chudobě, o uprchlících, o rovnosti - v kontextu křesťanské komunity v nádherné, divoké přírodě."Komunita je otevřená všem - "nepřijímáme jen křesťany", říká Harveyová. Lidi si za pobyt platí a lidé s nízkými příjmy mají slevu. Cesta z Glasgowa na Ionu trvá až šest hodin. "Vlak, loď, autobus, loď, chůze," říká Harveyová.Iona je asi tři kilometry široká a pět kilometrů dlouhá. Má 120 obyvatel a ročně ji navštíví 130 000 lidí. Komunita doufá, že nadcházejících měsících bude schopna přijmout především lidi, kteří byli těžce postiženi koronavirovou pandemií.Podrobnosti v angličtině ZDE