Průběžné zpravodajství:

Koronavirus: Česká republika otevře 21. června hranice do EU a do Srbska

8. 6. 2021



- Česká republika oznámila, že 21. června otevře své hranice do EU a do Srbska. Příchozí se budou muset prokázat důkazem vakcinace, předchozí nákazou covidem anebo negativním testem. Školy budou smět přestat používat roušky. Česká republika, která celkem zaznamenala 1,66 milionu nákaz, měla donedávna globálně největší počet úmrti a infekcí per capita, připomíná Guardian. Nyní ale infekce poklesly na méně než 500 nových nákaz denně.



- Nový lék, vyvolávající protilátky proti koronaviru, prošel úspěšnými testy na myších, informovala v časopise Nature firma IGM Bioscience Inc. Současné léky vyvolávající protilátky IgG jsou bivalentní, to znamená, že jejich dvě paže mohou zároveň ucpat dva bodáky koronaviru, jimiž virus proniká do buněk. Lék firmy ImG je desetivalentní, má deset paží, takže se může zároveň vázat na deset bodáků koronaviru. Lék se sprejem stříká do nosu a pacienti si ho mohou dávat sami. Zatím však na lidech nebyl testován.





- Vzniká znepokojení, že indická varianta (Delta) vyvolává třetí vlnu nákazy. Experti ze skupiny Spi-M na University of Warwick ukázali, že Delta je o 40 procent nakažlivější než britská varianta Alpha a to může v Británii vést k hospitalizaci dalších 6000 lidí denně. To by stouplo na 10 000 lidí denně, pokud by byla varianta Delta o 50 procent nakažlivější. Organizace Public Health England zjistila, že po jedné dávce vakcíny Pfizer a Astra Zeneca dochází k 17 procentnímu poklesu její efektivity proti variantě Delta, i když po obou dávkách je pokles efektivity jen mírný. Delta také vede dvakrát častěji k hospitalizaci než předchozí varianty.



- Mexiko zaznamenalo 881 nových denních nákaz a nových 34 úmrtí. Celkem je v Mexiku registrováno 2 434 562 nákaz a 228 838 úmrtí, jenže z nedávno vydaných vládních dat vyplývá, že skutečný počet úmrtí může být až o 60 procent vyšší.



- Téměř 55 procent občanů Irské republiky bylo očkováno jednou vakcínou a 26 procent oběma. V Irsku se otevírají hostince pro provoz venku.



- Slovensko se stalo druhou zemí EU, která začala očkovat občany ruskou vakcínou Sputnik V po mnoha měsících hádek ohledně této vakcíny, kterou dosud neschválily evropské regulační orgány.



- Uprostřed ostré kritiky za to, jak nekompetentně se postavil k pandemii, oznámil indický premiér Narendra Modi, že indická federální vláda poskytne vakcíny všem dospělým občanům zadarmo.



- Španělsko otevřelo své hranice očkovaným turistům z celého světa.



- Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že nedostatek vakcín v chudých zemích vytvořil "dva druhy pandemie". Systém Covax, který má poskytovat vakcíny chudým zemím, nemá skoro žádné. Ghebreyesus vyjádřil frustraci, že několik chudých zemí nebylo schopno očkovat své zdravotnky, staré lidi a další zranitelné občany.





