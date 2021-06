Vojtěchův vektor, vektor Vojtěcha

15. 6. 2021 / Petr Haraším

Na ministerstvu zdravotnictví zavládne přísně ukrutná atmosféra a bude nastolena karanténa. A proč to? Protože nejmenovaný úředník se vyjádřil v médiích, že takový nepořádek na ministerstvu zdravotnictví by přeci jenom neměl býti. Neměl by býti zrovna na ministerstvu, které má prvořadý úkol v boji proti Covidu 19. Proti Covidu 19, který již víc než rok sužuje a trápí celou společnost. Ona společnost má ovšem stoprocentně právo vědět, jak se na výše uvedeném ministerstvu pracuje a proč zrovna Česká republika okupuje první příčky v nákazách a v úmrtnosti a nemírně nedobrou pozici ve vakcinaci.

Do médií se dostaly zprávy o tom, jak naivně a ledabyle právní oddělení připravovalo podklady a zdůvodnění mimořádných nařízení dle pandemického zákona. Jelikož ovšem nesmí být zpochybněna práce a píle nadřízených, vedoucích a samotného ministra, tak se odvádí pozornost a ukáže se usmoleným prstem tam, kde žádné problémy nebyly, ale budou.



Státní tajemník na popud znovuministra Vojtěcha, ano, právě toho, který toho tolik zvoral, vedl sprostou řeč k úředníkům, kteří svou práci dělají minimálně dobře, ne-li výborně. Aby zabránili veřejnému dohledu na práci odpovědných nadřízených, nařídili přísný a nekompromisní dohled na „línou úřednickou holotu“, která nemá nic jiného na práci krom plýtvání drahocenného úřednického času na hlouposti, sledování hanbáren na internetu a zneužívání svěřených mobilních telefonů.



Vojtěch ministr a Měšťan státní tajemník zavedli tvrdý úřednický lockdown a už z ministerstva neunikne ani kousek viru zvaného ministerský šlendrián. Volby se blíží, a tak nastal čas vyhrožovat. Kdo by chtěl, aby tvrdá a úmorná práce vedoucího legislativců, ministra a premiéra Andreje byla zesměšňovaná Nejvyšším správním soudem a navíc umocněna zjištěním, že byli před nevhodným a nezákonným postupem předem dostatečně a srozumitelně informováni? Jinak řečeno, kdo nebude mlčet o tom, co se děje na ministerstvu zdravotnictví, ten bude mlčet už někde jinde. Ostatní budou mlčky mlčet s námi. Kolik že už mimořádných nařízení soudy zrušily? Nebo jinak, kolik jich ponechaly?





Z jiného ministerského soudku

Debatovaly tak jednou odborné skupiny. Jedni navrhovali, aby Astra a Janssen byly poslány sloužit do kategorií 50+ nebo 60+. Česká vakcinologická společnost propaguje omezení nad 50 let. Do jednání se zapojil i SÚKL. Ten se klonil k věku 60+. Když je epidemiologická situace již lepší, tak není nutno riskovat i sebemenší možnost negativních následků u vektorových vakcín. Česká vakcinologická se přidala k SÚKLu a doporučila, aby vektorové vakcíny byly jen pro 60+. V zájmu civilizace. Řekněme důrazné Ne krevním sraženinám! Ministerstvo zdravotnictví se holedbalo, že bude respektovat.

A máme tady konečně jeden konečný verdikt o vektorových vakcínách. Ministerstvo zdravotnictví dodrželo své slovo. Chacha. Vakcíny Astra a Janssen zůstaly pro všechny věkové kategorie. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo tak na základě rad od členů klinické skupiny. Jaké klinické skupiny a jakých členů? Stačí jen říct, že předsedkyní je Martina Vašáková. Ano, je to ta, co nemístně a hulvátsky vyhodila MeSES. Na názory České vakcinologické a SÚKLu nejsou zvědaví. Jak by to dopadlo s povolením pro Sputnik? Netřeba ani naznačovat. A propos, proč petrohradské trollfabriky útočí zrovna na vektorové vakcíny, když jejich domácí „nepovedený výrobek“ je též na bázi vektorů? To se tam kluci jedni sovětští nemůžou lépe domluvit?

A kdo by si snad na chvíli, na chviličku pomyslel, že přeci jen nežijeme v Česku? Ministr Vojtěch na značky a udělat přemet. Teď. Příště prosím s rozběhem. Tak a vektorové vakcíny jsou v kategorii nad 60 let. Vydrží tam do dalšího přemetu? Snad. Jen pro doplnění, závažné vedlejší účinky se objevily u 0,001 procenta očkovaných. To však spolu s petrohradským hybridním virem stačí k tomu, aby Astru a Janssen odmítali už všichni. Expirace se blíží a výlevky jsou připravené.

Vzhledem k vyjádření pana Marca Cavaleriho z EMA jsem sám zvědav, jaká prostná pan Vojtěch s Astrou předvede. Tolik asi k práci ministerstva, které se nesmí kritizovat.

I když, proč ne?

Nová další a další odborná skupina ani nepřišla a už ji ministr raději pozastavil. Další poradní skupiny byly rozpuštěny ve víru a z víru pak vzniká nová Klinická skupina Covid. Složení neznámé, program tajný. Jak to bude dál vypadat s očkováním na podzim a jak v roce dvojek, se neví. Po urgencích se podařilo zjistit a potvrdit, že ve funkci národní koordinátorky očkování stále pokračuje paní Kateřina Baťhová. Ta měla odejít, ale neodešla. Měla ji nahradit další z komisí, ale nepřišla. Jmenovat se má resortní Rada ministerstva zdravotnictví pro očkování. Ta komise. Bude to další poradní skupina. Poradní? Na paní Baťhovou mezitím dohlíží sám velký premiér Babiš. Dohlíží na správné dodávky vakcín. Tomu tolik, tam víc a tamtěm praktikům skoro nic.

A ještě jeden, taky dobrý

A kdo nechtěl příliš čekat, v dobách, kdy se ještě omezovalo věkem, mohl si pomoci pomocí unikátních kódů. Jak informoval web iDnes, zneužít unikátní kód pro učitele nebo akademiky nebylo nic složitého a rozhodně ne nemožného. Unikátní hromadný kód umožnil registraci k vakcinaci lidem bez ohledu na věk. Stačí znát unikátní kód, zaregistrovat se a sehnat si formulář o potvrzení ze školy. V očkovacím megacentru mají sice kontrolovat papíry, ale ale. Jsme přeci v Babišově Česku. Zneužít unikátní kód k vlastní registraci není ani trestné. Naopak je to hodné obdivu. U nás rozhodně. Další relikt z dob komunismu, socialismu nebo jak se vlastně ta parodie jmenovala. Jediné, co nelze obejít¨, je zadání rodného čísla při registraci. Avizovaný k vyznamenání zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla suše konstatuje, že pokud má dotyčný dotyčný kód, tak lze registrovat, ale že většího podvodu by si všimli. Je přeci dobře, že by si všimli. Všimli by si?

Tak dobře, ještě jednu

Premiér Babiš zkusil zaškemrat v EU o mimořádnou dodávku vakcín od Pfizeru. Předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou požádá o tanec. O tanec ne, požádá ji o Pfizer. Já to nebudu překládat do lidštiny, ještě bych přišel o zrak. Řekl asi toto: „To je nejdůležitější pro nás, abychom získali ještě vakcíny na červen, protože se dostáváme do fáze, že pravděpodobně v červenci, respektive dřív budeme muset dělat nějakou reklamní akci na to, aby se lidé očkovali“.



Já nevím, je to určitě premiér? Není to nějaký fake? Nejprve s povedeným plukovníkem Prymulou neobjednají vakcíny pro všechny. Čekali na vakcíny od Novavaxu, které zatím nepřišly. To i Sputnik bude dřív. Aby zahladil stopy po kolapsu, dovoluje si nemístně žebrat v EU, kde ho mají za lupiče a loupežníka. Něco malého vysvětlí fakt, že slíbené vakcíny od spoluúčastníků velké akce „já do EU jedu, vakcině do Česka přivezu“, jaksi nejsou.



Od Maďarska, Rakouska a Slovinska se k nám vlečou pěšky a oklikou přes Mys Špatné Naděje. A nejedná se rozhodně o dar, natož o do nebes vychvalovanou pravou solidaritu od výše uvedených zemí. Zas lhal ten náš premiér. Jedná se o výpůjčku, která se bude vracet. Neříkejte to jeho voličům, stejně by tomu nevěřili. Ty dávky vakcín, o které tak dojemně v EU žadoní, by jedině použil na ryze marketingovou akci chvástací. On Babiš jediný totiž umí sehnat pro voliče vakcíny, nikdo jiný to neumí a opozice už vůbec nic nedělá, jen škodí nejvíc nejlepšímu nejbestovějšímu premiérovi všech dob. „Volte mě, zajistil jsem vám přeci vše, důchody, vakcíny a léky na všechno, co vás trápí.“

Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého