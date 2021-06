Zelení a organizace bojující proti hladomoru ostře zkritizovaly konečné komuniké summitu G7

14. 6. 2021

Světová zdravotnická organizace požadovala o víkendu, aby do summitu skupinu G7 příští rok v Německu bylo proočkováno 70 procent světového obyvatelstva. Avšak The One Campaign upozorňuje, že poskytnuté peníze umožní do konce letošního roku očkovat jen asi 200 milionů lidí. Tato dohoda znamená, že do příštího summitu skupiny G7 bude proočkováno jen asi 10 procent světového obyvatelstva.







Hrozí vážné nebezpečí, že se neočkované země stanou ohniskem vzniku nových nebezpečných variant, které se vymknou vakcínám. Znamenalo by to, že by globální pandemie probíhala zase znovu, zcela od počátku.



Aktivisté vyjádřili hluboké zklamání, že politikové na summitu nepřislíbili ani na boj proti pandemii, ani proti globálnímu oteplování žádné nové peníze.Max Lawson, ředitel humanitární organizace Oxfam pro otázky nerovnosti, konstatoval: "Nikdy v historii skupiny G7 neexistovala větší propast mezi jejími činy a potřebami světa. Nepotřebujeme čekat na historii, aby tento summit odsoudila jako kolosální selhání, všichni to jasné vidí."Bývalý britský premiér Gordon Brown poukázal na to, že summit skupiny G7 v roce 2021 si lidé budou pamatovat jen jako "kolosální selhání, které nesplnilo slib Borise Johnsona očkovat svět. Je to neodpustitelné morální selhání, když covid ničí životy rychlosti třetiny milionu lidí každý měsíc."Gordon Brown zopakoval postoj Světové zdravotnické organizace, podle níž bylo zapotřebí, aby skupina G7 zprostředkovala světu 11 miliaard vakcín a ne jenom 1 miliardu. Je také zklamán, že skupina G7 nepodpořila povinný přenos patentů na vakcíny, aby se zvýšila jejich výroba v Africe.The One Campaign upozornila, že Světová zdravotnická organizace a další významné multilaterální organizace určily skupině G7 před summitem jasné cíle, které nebyly splněny.Skupina G7 také nepřijala žádná konkrétní opatření proti globálnímu oteplování. Spojeným státům se nepodařilo získat konsensus skupiny G7 ohledně Číny, a tak vydaly samostatné prohlášení odsuzující nucené práce v Xinjiangu. Někteří politikové, zejména Angela Merkelová, varovali před naštváním Číny v době, kdy je zapotřebí její spolupráce v boji proti globálnímu otepúlování.Podrobnosti v angličtině ZDE