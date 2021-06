Joe Biden umí, co Češi většinou neumějí

16. 6. 2021 / Jan Čulík





Velký dojem na mě udělala tisková konference amerického prezidenta Joea Bidena po jeho setkání s Vladimírem Putinem, kterou jsem sledoval ve středu v podvečer živém vysílání z Ženevy. Osmasedmdesátiletý Biden hovořil spatra, bez papíru, věcně, jasně a strukturovaně. V úvodu přednesl hlavní body toho, co chtěl říct, pak to rozebral a nakonec to přehledně shrnul. Přesně tak, jak se mají psát univerzitní seminární práce, technikou, kterou mnoho studentů v České republice neumí, protože je to nikdo nenaučil. Biden mluvil vstřícně, pragmaticky a bez emocí.

Ale co mě na jeho projevu a na jeho přístupu nejvíce zaujalo, bylo to, že Biden umí to, co většina Čechů zdá se neumí - postavit se do bot jiných lidí a vnímat, že i jejich postoje jsou interně žité a legitimní, pochopit, proč takové postoje zastávají.











Biden neudělal Putinovi žádné ústupky a také ho varoval, kde jsou červené čáry a co Amerika nedopustí, aby Rusko dělalo. Biden ale - jak na své tiskové konferenci potvrdil i Putin - ruskému autoritáři nevyhrožoval. Hovořil s ním pragmaticky o společných zájmech. Joe Biden dokázal uznat, že Rusko má své vlastní zájmy a že ze svého hlediska je - legitimně - prosazuje, i když tím drsně porušuje mezinárodní normy a pro skoro celý svět je to nepřijatelné.



Biden poukázal na to, že si je vědom, že Putin má typickou ruskou obavu z obklíčení vnějším světem a že paranoidně věří, že vnější svět, především Spojené státy, se Rusko snaží zničit a Putina odstranit z vládnoucí funkce. Biden hovořil o tom, že četl celou řadu Putinových životopisů a že si je vědom, že v devadesátých letech, po debaklu pokusu zavést v Rusku západní demokracii, se vládnoucí muži v Rusku rozhodli, zřejmě chybně, že Rusko může přežit jako velmoc jedině tehdy, pokud bude naprosto jednotné, ať už se té jednoty dosáhne jakýmikoliv drastickými prostředky, a národ bude svorně podporovat svého autoritářského vůdce.



V rámci jednání, jak potvrdili na svých tiskových konferencích jak Putin, tak Biden, si oba politici nevzrušeně definovali oblasti, v nichž se neshodnou, ale pak také oblasti, kde pragmatická dohoda a spolupráce je ve společném zájmu. Jak Biden na své tiskové konferenci neustále opakoval, "Uvidíme, co se stane. Uvidíme jak bude v nadcházejících měsících Putin reagovat." Nikdo samozřejmě neví, zda Putin, jehož hlavní metodou boje proti těm jednotlivcům a státům, které považuje za nepřátelské, je vyvolávat chaos, bude ochoten s Bidenem alespoň v několika dohodnutých oblastech spolupracovat, jak říká Biden, "Čas ukáže".



Ale co považuju za nejpozoruhodnější na Bidenově tiskové konferenci po tom setkání, bylo to, že Biden zřejmě Putinovi neustále zdůrazňoval, že má dělat to, co je pro Rusko výhodné. Jestliže Alexej Navalnyj v ruském vězení zemře, bude to pro Rusko katastrofa, podtrhl Biden. Někteří britští komentátoři tomu neporozuměli a interpretují to jako výhrůžku, co USA odplatou udělají. Jenže je zjevné, že Biden měl na mysli něco jiného. Řekl Putinovi: "Podívejte se, vy potřebujete spolupráci vnějšího světa. Jestliže si totálně zničíte svou mezinárodní pověst - a zabití Alexeje Navalného ve vězení by k tomu výrazně přispělo - nikdo s vámi nebude chtít spolupracovat. Podívejte se, vy jste uvěznili různé americké podnikatele. Sám mi říkáte, že Rusko nutně potřebuje zahraniční investice. Myslíte si, že vám do Ruska budou nějací zahraničí investoři investovat, pokud budou vědět, že je to země, kde mohou nezákonně skončit ve vězení?"



V jiné chvíli hovořil Biden s Putinem o nedávném hackerském útoku proti infrastruktuře hlavního amerického ropovodu a zdůraznil, že je v zájmu Ruska i USA takovýmto hackerským útokům zamezit. "Co byste dělal, kdyby hackeři vyřadili z provozu hlavní ruský ropovod?" zeptal se Biden Putina a jím to zjevně otřáslo, uznal, že je to závažné nebezpečí, které je nutno řešit.



Vychází mi z toho všeho, že je Biden, kupodivu, zřejmě relativně zkušený vyjednavač a při jednání s politickými protivníky, jako je Putin, zdůrazňuje, že by měli Rusové jednat ve vlastním zájmu. Jejich ekonomika kolabuje, žije jen z prodeje ropných zdrojů, nutně potřebuje investice, modernizaci a restrukturalizaci a čelí obrovské konkurenci ekonomicky nesmírně mocné Číny, který hospodářské problémy, s nimiž zápolí Rusko, dávno vyřešila.



Připomíná mi to hovor s kolegou rusistou Angusem Roxburghem, dlouholetým moskevským reportérem televize BBC, který se pak stal poradcem v Putinově Kremlu pro otázky Západu. Roxburgh odtamtud nakonec odešel, protože, jak mi sdělil, se ho v Kremlu činitelé pořád ptali, co mají dělat a jak mají jednat, aby byly západní země vůči Kremlu přátelské. Přítel Angus Roxburgh jim neustále opakoval, není to složité. Prostě dodržujte mezinárodní právní, civilizační a lidskoprávní normy. Když je budete porušovat, nikdo s vámi vážně jednat nebude a nebude vás nikdo považovat za seriozního partnera. Kremelští politikové to však podle Roxburgha nebyli schopni vnímat, anebo to prostě odmítali.



V podstatě úplně totéž jako Angus Roxburgh řekl ve středu Putinovi i Biden. Podívejte se, je přece ve vašem vlastním zájmu, aby vás svět nepovažoval za piráty a vrahy, kteří vyvolávají mezinárodní chaos a porušují veškeré mezinárodní normy. Nikdo s vámi nebude mluvit a nikdo s vámi nebude chtít spolupracovat, přesto mezinárodní spolupráci nutně potřebujete.



Mimochodem, totéž v menším měřítku platí i o České republice. Jak slyším od rodičů českých teenagerů, chodících do školy ve Skotsku, v důsledku rasistické urážky slavistického fotbalisty Kúdely se nyní Česká republika ve skotských školách proslavila jako ohnisko rasismu. Obdobně škodí České republice mezinárodně Andrej Babiš a jeho píár člověk Marel Prchal, když ve snaze vyhrát podzimní volby začínají šířit rasismus, nenávist k "cizákům", k uprchlíkům a antipatie vůči Evropské unii. Stejnou chybu dělá i anglický populista Boris Johnson, který naprosto ignoruje mezinárodní vztahy a snaží se jen zalíbit se svými vtípky svému anglickému publiku.



Národy potřebují k přežití kulturní diplomacii. Ve svém vlastní zájmu. Tohle je naprostý opak.

