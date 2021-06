Byl by tento muž dnes ještě naživu, kdyby policie nejednala s takovou brutalitou?

Andrew Stroehlein, Human Rights Watch:



To všecho se stalo za dobu kratší než čtyři dny.České úřady chtějí, abyste si mysleli, že to je všechno, problém vyřešen, není tu nic k vidění.Chtějí, abyste zapomněli na video, že muži policie klečela na krku.Existuje část české veřejnosti, která je až příliš ochotna uvěřit tomuto všemu, aniž by o věci více uvažovala: byly to drogy, byl to Rom, o nic nejde.Avšak nikdo by se neměl vyhýbat zásadní otázce v tomto případě: otázce, která jde k samému ohnisku české policejní práce i to, jak Česká republika obecně zachází s romskou komunitou:Právě proto je zapotřebí nezávislého vyšetřování.