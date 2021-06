EU: Zrychlete očkování, varianta Delta se šíří po Evropě

Průběžné zpravodajství:

23. 6. 2021

Dr. David Nabarro ze Světové zdravotnické organizace konstatuje, že v oblastech vysoké nákazy se stále budou muset nosit roušky a dodržovat odstupy.









- Asi 150 zaměstnanců nemocnice v Texasu bylo nuceno vzdát se svého zaměstnání, protože se odmítli nechat očkovat proti covidu.- Ukrajina registrovala první dva případy varianty Delta.- Skotsko zaznamenalo za posledních 24 hodin 2969 nákaz, je to větší počet než 2649 denních nákaz, zaznamenaných na vrcholu pandemie letos v zimě. Za posledních 24 hodin bylo ve Skotsku také zaznamenáno 5 úmrtí, je to nejvyšší denní počet od dubna. Většina nákaz jsou mladí lidé, kteří dosud nebyli očkováni, takže je méně závažných průběhů obnemocnění. Asi 5 procent případů nyní končí v nemocnici, v lednu 2021 to bylo 10 procent případů. Avšak 5 procent z velkého množství nákaz stále ještě vážně zatíží zdravotnictví, varuje skotská premiérka Sturgeonová. Tři úmrtí za minulý týden byli lidé mladší 65 let, dvě úmrtí lidíé ve věku 65-74 a osm bylo ve věku nad 75 let.- Polsko od půlnoci zavádí desetidenní povinnou karanténu pro cestující z oblastí mimo Schengen. Karanténu nebudou muset dodržovat plně očkovaní jedinci.- Slovensko prodá svých 160 000 dávek vakcíny Sputnik jiným zemím. Premiér Igor Matovič v březnu odstoupil uprostřed protestů nad jeho překvapivým rozhodnutím koupit 2 miliony dávek Sputniku bez konzultace s koaličními partnery, kteří nechtěli Spuntik přijmout bez souhlasu EU. Na Slovensku se nechalo Sputnikem však očkovat jen 14 214 osob.- Počet pacientů na ventilátorech v Británii stoupl za minulý týden o 41 procent na 227.- Rusko zaznamenalo 548 denních úmrtí na covid, je to nejvíce za jediný den od února 2021.- Kolumbie se stala desátou zemí na světě, kde zemřelo na covid 100 000 lidí. Za posledních sedm dní má třetí nejvyšší počet úmrtí per capita.- Návštěvníci a zaměstnanci americké banky Morgan Stanley budou smět vstoupit do kanceláří banky v New Yorku pouze, pokud budou plně očkováni proti covidu.